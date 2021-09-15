Дмитрий Азаров — сотрудникам Роспотребнадзора: «Вы многое сделали для того, чтобы жизнь людей была безопасной»

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В среду, 15 сентября, профессиональный праздник отмечают работники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы России. Сотрудников Управления Роспотребнадзора по Самарской области с 99-летим ведомства поздравили губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин и председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека почти столетие разрабатывает и внедряет эффективные и новаторские подходы, позволяющие молниеносно реагировать на ситуации, от которых зависит жизнь и здоровье людей.

Наиболее ярко роль санитарного врача, эпидемиолога проявилась в период пандемии. И не случайно, что в профессиональный праздник почти треть коллектива регионального Роспотребнадзора (здесь работает около 1200 специалистов) была отмечена государственными, региональными и ведомственными наградами.

Благодарность губернатора получила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Елена Меркулова. В профессии она 39 лет. После окончания Ростовского медуниверситета приехала в Самару, где в СЭС Советского района и началась ее карьера.

Говорит, что полюбить профессию ей помогли грамотные преподаватели и мудрые наставники. Девиз одного из них — «Любите свое дело, и у вас не будет ни одного рабочего дня» — она считает для себя основополагающим.

«Мы стараемся учиться тому, чтобы каждый наш рабочий день был не днем работы, а днем занятий любимым делом, — говорит Елена Меркулова. — Есть и еще один секрет, который позволяет в нынешней сложной ситуации справляться не с объемом, нет, с объемищем работы. Мы как мантру повторяем — вместе мы сила. Это нам помогает, это нас выручает в сложных условиях».

В последние полтора года сотрудники Роспотребнадзора, как и врачи, находятся на передовой борьбы с COVID-19. И вместе с тем, продолжают обеспечивать качество и безопасность продуктов питания, материалов и изделий, контролируют санитарную, экологическую и радиационную обстановку, исполняют надзорные функции в области защиты прав потребителей и благополучия человека.

Это нелегко без слаженных, иногда самоотверженных, действий всего коллектива.

«Когда каждый из вас принимал решение и поступал на службу, конечно, понимал — это очень непростая, ответственная работа, — отметил Дмитрий Азаров. — Но, наверное, не все были готовы столкнуться с такими трудностями. И в этих, буквально боевых, условиях, практически на моих глазах происходило и боевое слаживание коллектива.

Губернатор подчеркнул: главный санитарный врач региона Светлана Архипова в условиях распространения коронавируса принимала профессиональные, взвешенные и точные управленческие решения. При этом было четкое понимание: дополнительная нервозность в обществе может негативно сказаться и на состоянии здоровья людей, и на темпах распространения инфекции.

После появления вакцин эпидемиологи занялись активной просветительской работой. Благодаря этому темпы вакцинации в регионе выше среднероссийских показателей.

«Иногда мы сталкиваемся с какими-то средневековыми, буквально, заблуждениями. Удивительно, что в XXI веке людям приходится объяснять, зачем проходить вакцинацию. Тем более, в нашей стране, которая имеет колоссальную историю, передовой опыт проведения вакцинации, которые на вооружение взял практически весь мир. Но и это вам пришлось делать — разъяснять и просвещать», — отметил Дмитрий Азаров.

Санитарный врач в обществе уже крепко ассоциируется со здоровьем и благополучием человека. Независимо от того, какое ведомство отвечает за решение тех или иных проблемных ситуаций, в первую очередь обращаются к ним.

«Сегодня все знают: есть санитарный врач, который готов встать на защиту интересов людей, на защиту их жизни и здоровья. Вам пришлось нелегко, но вы входите в юбилейный год с высоко поднятой головой. Вы многое сделали для того, чтобы жизнь людей на территории Самарской области была безопасной. Искренне вас за это благодарю!»

Приветственный адрес ветеранам и сотрудникам самарского Роспотребнадзора направил Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. В нем, в частности, говорится: «С начала пандемии система работает в круглосуточном режиме, проводятся своевременные профилактические мероприятия, идет модернизация службы. Управление Роспотребнадзора принимает активное участие в совершенствовании межведомственного взаимодействия, в результате повышается уровень исполнения важных государственных задач, поставленных руководством страны. Спасибо за ваш труд!»

Юрий Рожин вручил сотрудникам Роспотребнадзора благодарственные письма полпреда Президента в ПФО. Одно из них получила начальник отдела Роспотребнадзора в Новокуйбышевске Оксана Веткина.

«Очень приятно. Постараюсь в дальнейшем также хорошо и достойно работать и служить на благо населения региона», — сказала она.

О роли ведомства в жизни общества говорил спикер Губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.

«Вы — особая служба, сейчас у вас непростой период, сложный, тяжелый, ответственный. Вам непросто, вы на переднем крае, вы сохраняете спокойствие, здоровье людей и контролируете ситуацию. И все мы искренне вам благодарны за ваш нелегкий труд в условиях пандемии».

Перед награждением ведомственными знаками отличия к коллективу обратилась Светлана Архипова.

«Благодарю каждого из вас за службу. Хотелось бы, чтобы вы в своих семьях не стеснялись, а наоборот с гордостью могли сказать: «Я служу в Роспотребнадзоре, я обеспечиваю благополучие населения». И то, что мы с вами одна маленькая, но большая с точки зрения наших полномочий и функций семья, это очень здорово», — подчеркнула главный санитарный врач региона.

Фото: СОВА