Дмитрий Азаров: «Славная космическая история нашего региона продолжается и сегодня»

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Сегодня в Самарской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики и первому полету человека в космос. Кульминацией торжеств стал митинг-концерт в СКК «Дворец спорта» с участием сотрудников и ветеранов предприятий авиационно – космической отрасли, преподавателей и студентов учебных заведений, представителей научных, общественных, молодежных и волонтерских организаций. С Днем космонавтики, в развитии которой регион занимает передовые позиции в стране и мире, земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

День космонавтики для Самарской области – больше, чем памятная дата. Наш регион – центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей и славными трудовыми традициями. Сегодня ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неоспоримых конкурентных преимуществ губернии, что позволяет сохранять статус столицы отечественного ракетостроения.

«Я рад, что сегодня имею возможность приветствовать легендарные трудовые коллективы Самарской области, которые вносят на протяжении десятилетий свой вклад в освоение космоса, укрепляют позицию нашей страны как ведущей космической державы. Я рад приветствовать наших ветеранов – первооткрывателей космоса, людей, благодаря которым наша страна и стала по-настоящему космической державой. Низкий поклон ветеранам, доброго здоровья вам. Славная история нашего региона, история по-настоящему космическая, а Самара по праву считается космической столицей России, продолжается и сегодня», - сказал Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам и зрителям митинг – концерта в СКК «Дворец спорта».

Самарская область многие десятилетия работает для того, чтобы современная ракетно-космическая отрасль страны соответствовала той высоте, которую задали первопроходцы космоса. Несмотря на санкционную политику стран Запада, промышленные предприятия региона продолжают работу, ни один проект не остановлен. Так, сегодня Губернатор Дмитрий Азаров побывал на производственных площадках и поздравил с Днем космонавтики сотрудников и ветеранов АО «РКЦ «Прогресс», а также ПАО «ОДК-Кузнецов».

«РКЦ «Прогресс» уверенно выполняет все задачи, которые ставит Родина. И только Верховному Главнокомандующему нашей страны, наверное, точно известно, какой вклад вносит сегодня РКЦ «Прогресс» в успех специальной военной операции. Спасибо вам большое. Я очень рад второму рождению нашего легендарного моторостроителя – ПАО «ОДК-Кузнецов», который сегодня создает новые производственные мощности, осуществляет уникальные конструкторские разработки, разрабатывает новые, самые эффективные двигатели и уже восстановил все когда-то утраченные компетенции. И я горжусь тем, что вам выпала эта честь возрождения легендарного предприятия. Спасибо вам», - поблагодарил Глава региона трудовые коллективы ведущих предприятий Самарской области.

Еще одно знаковое предприятие для авиационно-космического комплекса Самарской области и всей России – сызранский «ТЯЖМАШ», которому в прошлом году исполнилось 80 лет Пусковые комплексы, оборудованные заводскими агрегатами «ТЯЖМАШа», сейчас используются на космодромах Байконур и Плесецк. За большой вклад в развитие тяжёлого машиностроения и достигнутые трудовые успехи коллективу предприятие объявлена благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня, когда на космодроме «Восточный» находится Президент страны, нужно сказать искренние слова благодарности трудовому коллективу, который создавал космодром «Восточный», его стартовый стол. Это, конечно, сызранский «ТЯЖМАШ». Его легендарный коллектив в непростые времена работает над новыми конструкторскими идеями, воплощает их в жизнь, увеличивает портфель заказов, повышает уровень благосостояния всех своих работников и достигает новых по-настоящему космических высот, - отметил Глава региона, - Мы можем сегодня вспомнить много предприятий, которые имеют прямое отношение к авиации, космосу, к ракетам – «Авиаагрегат», «Металлист – Самара», «Авиакор», «Салют». У нас более трех десятков тысяч жителей трудятся на наш российский космос, на космос мирный, в интересах людей».

Губернатор вручил награды сотрудникам ряда промышленных предприятий за значительный вклад в развитие авиационно-космического комплекса Самарской области, самоотверженный и высокопроизводительный труд, общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей региона.

«Именно вашими руками, вашими идеями формируется космический щит – защита нашей Родины. И как же это важно сегодня, когда агрессия к нашей стране стала очевидна, когда в отношении нашей страны развязана экономическая, информационная война, когда кто бы мог подумать, что у границ нашей страны, в Украине, вновь прорастут идеи национализма, нацизма и фашизма, - сказал Дмитрий Азаров, - И вновь как тогда, 80 лет назад, наши парни встали на защиту самой жизни в нашей стране, на защиту наших ценностей, наших прав и свобод, нашего права на суверенитет. Они сражаются там, чтобы здесь, на самарской земле, на земле всей нашей великой России мы жили мирно. Гордость за героизм этих парней переполняет нас».

Предприятия авиационно-космической отрасли Самарской области были одними из первых, кто проявил инициативу помощи жителям ДНР и ЛНР, оказавшимся в беде. Трудовые коллективы оказывают им финансовую и гуманитарную помощь. Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за отзывчивость и заботу: «Я хочу еще раз поблагодарить всех вас за то, что вы откликнулись на беду этих людей. Именно трудовые коллективы космической отрасли первыми заявили о том, что мы с Президентом, мы со всей страной и мы своих не бросаем. Вы сформировали гуманитарную помощь, которая отправлена людям. Вы оказываете помощь тем, кто приехал сюда, на самарскую землю. Спасибо вам большое. Мы вместе!».

С Днем космонавтики жителей Самарской области поздравили космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции. Также со сцены Дворца спорта выступили летчик-космонавт, Герой России, уроженец Сызрани Михаил Корниенко, заслуженные ветераны авиационно-космической отрасли, общественные деятели, сотрудники предприятий, молодые специалисты.

«В ваших руках сохранение традиций и преумножение космической славы нашей державы. Я верю, что все нам по плечу, что, объединив усилия, сохраняя связь поколений с ощущением ответственности за настоящее и будущее нашей страны мы преодолеем все препятствия, все преграды и победим, как бы не раз в нашей истории», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО