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Дмитрий Азаров: «Прямой диалог с земляками – залог решения многих проблем»

30 июня 2021 19:38
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Во время прямой линии главу государства спросили, почему губернаторов не обязали проводить такие прямые линии.

В среду, 30 июня, Президент России Владимир Путин провёл традиционную прямую линию, в рамках которой жители страны на протяжении почти 4 часов могли задать актуальные волнующие вопросы. Всего поступило более двух миллионов обращений по самым разным темам. Среди них: вакцинация, развитие экономики, тарифное регулирование цен, поддержка бизнеса, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, экология, туризм и многое другое. Вопросы задавались по телефону, смс и видеосвязи, сопровождались роликами и изображениями.

Во время прямой линии главу государства спросили, почему губернаторов не обязали проводить такие прямые линии. Владимир Путин указал на важность общения власти с населением, поскольку это даёт возможность напрямую обратиться к руководителям регионов. А они, в свою очередь, могут выявить основные проблемы тех или иных категорий граждан, территорий.

«Обратная связь всегда полезна», – подчеркнул Президент и призвал губернаторов прислушаться к такому запросу граждан.

Губернатор Самарской области проводит прямые линии с жителями регулярно. В прямом эфире при поддержке телеканала ГТРК «Самара» Дмитрий Азаров в программе «Главная тема» напрямую общается с жителями региона, отвечает на самые разные, часто неудобные для власти на местах вопросы. Все обращения, которые не успевают разобрать в рамках полуторачасовой программы, также, как и во время прямой линии Президента, отрабатываются, и по каждому из них даются поручения.

«Мне ежедневно поступают множество обращений от земляков, которые просят решить застарелые проблемы – по самой различной тематике. Сообщения поступают лично, в социальные сети, через интернет-приёмную, и все они находятся в фокусе моего внимания. Мы их разбираем и во время приёмов граждан, и на оперативных совещаниях Правительства области. Более того, я регулярно лично общаюсь с жителями региона в эфире телеканала «Россия-24.Самара», – отметил Дмитрий Азаров. – Я считаю, что только так, в прямом диалоге с жителями региона, сообща можно эффективно решать вопросы, которые волнуют людей и требуют незамедлительной реакции, моего прямого поручения по тем или иным возникающим темам».

 

Теги: Дмитрий Азаров прямая линия Путин

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