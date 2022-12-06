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Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями Российского движения детей и молодежи

6 декабря 2022 19:55
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Координационный совет прошёл в преддверии первого съезда "Российского движения детей и молодежи", который стартует уже 17 декабря.

Координационный совет создан при губернаторе Самарской области. Дмитрий Азаров поприветствовал всех участников совета и отметил, что есть такой принцип - "Ничего для нас без нас". Это значит, что, не обсудив с людьми вопросы и проблемы, не выслушав их мнение по тому или иному вопросу, нельзя принимать решения, потому что они могут быть не очень удобными, комфортными, правильными и эффективными.

- Я хотел бы, чтобы такой принцип работал во всех сферах: образование, здравоохранение, строительство, спорт. Мы работаем для людей. И делаем это сообща. Конечно, принимать решения, не пообщавшись с людьми, - это путь к ошибкам.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что в современном мире очень важно тесно общаться с молодыми, так как именно они зачастую высказывают свежие, нестандартные, интересные идеи и предложения:

- Я очень рад, что такое взаимодействие со школьниками, общественными организациями выходит на новый уровень. Конечно, важный импульс в этой работе придало решение Президента страны по созданию Российского движения детей и молодежи.

Координационный совет прошёл в преддверии первого съезда "Российского движения детей и молодежи", который стартует уже 17 декабря. В нем примут участие делегации со всех 89 регионов России. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что съезд станет отправной точкой для реализации добрых и патриотичных проектов. И поддержал земляков, которые будут защищать свои идеи на федеральном уровне.

Глава региона пожелал делегатам форума провести там время с пользой. И порекомендовал участникам максимально набираться знаний и налаживать контакты с представителями других регионов:

- Стыдно не учиться, а учиться никогда не стыдно. Это всегда полезно, в любом возрасте, тем более в таком юном, который и объединяет сегодня Российское движение детей и молодежи.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров

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