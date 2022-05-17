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Во вторник, 17 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с представителями садово-дачных товариществ региона. Во встрече, которая прошла в Красноярском районе, также приняли участие представители министерств и ведомств, главы муниципальных образований Самарской области.



На сегодняшний день на территории Самарской области зарегистрировано 1075 садовых некоммерческих товариществ, а пользователями садово-дачных участков являются более 1,5 млн жителей региона, почти половина населения губернии.

«Большое количество людей занято садоводством. Это является вкладом в экономику нашего региона, в развитие сельского хозяйства, является хорошим подспорьем в семейном бюджете для многих жителей нашего региона. Внимание этому вопросу будем уделять большое», - обратился к представителям садово-дачных товариществ губернатор.



Напомним, до начала сезона Губернатор давал поручения, связанные с поддержкой садоводов и дачников, организацией транспортных перевозок к садово-дачным участкам, и уже был принят ряд важных решений.



Во время совещания участники задали волнующие сообщество вопросы. В частности это вопрос кадастровой стоимости земельных участков. Представители СНТ сообщили, что она существенно возросла.



«С 2019 года с учетом новой методики расчета, которая приравнивает места общего пользования в СНТ к соседним близлежащим участкам, места общего пользования считаются по рыночной стоимости. В связи с этим граждане ощущают увеличение налоговых исчислений», - пояснил врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в данной ситуации важно подумать об установлении региональной льготы для владельцев садово-дачных участков.



«Это будет сподвигать людей к оформлению имущественных прав в СНТ. А это важная, первостепенная задача. Исходя из этого понимания, мы должны найти льготные условия», - подчеркнул губернатор и поручил министерству совместно с депутатами Самарской Губернской Думы проработать вопрос в течение месяца и представить предложения.



Председатель СНТ «Сокские Зори» Красноярского района Михаил Савченко сообщил, что на территории его СНТ находится 4 магазина, которые работают только в сезон. Земли под ними сельскохозяйственного назначения, но чтобы перевести их в другую категорию, нужно, чтобы торговые точки были зарегистрированы.



«Первично – создание условий для дачников. Важно, чтобы магазины работали и работали в соответствии с законом», - подчеркнул губернатор и поставил задачу профильным ведомствам через месяц предоставить алгоритм решения этого вопроса.



Представители сообщества обратились к губернатору с просьбой о более раннем старте дачных перевозок – с середины апреля. Соответствующее поручение Глава региона дал министерству транспорта и автомобильных дорог и главам муниципальных образований. Кроме того, Дмитрий Азаров поручил руководству муниципалитетов провести ревизию дорог, которые ведут к СНТ, выяснить, находятся ли они на обслуживании, в каком состоянии содержатся.



Участники встречи подняли один из актуальных вопросов - вывоз мусора из СНТ. Согласно требованию Федерального закона «Об отходах производства и потребления», заключить договор с региональным оператором должны все физические и юридические лица, у которых образуются ТКО, в том числе и садоводческие товарищества.



Представители дачного сообщества пожаловались на необходимость оплачивать вывоз ТКО за квартиру и дачный участок одновременно, даже если они половину года живут в городской квартире, а вторую половину проводят на даче. Глава региона поставил задачу министерству энергетики и ЖКХ найти оптимальное решение по этому вопросу, напомнив о том, что ранее решения относительно оплаты за вывоз ТКО было найдено по малым городам, где преобладает частный сектор.



Также губернатор обратил внимание на то, что важно создавать условия по оплате ТКО по факту и поддерживать те организации, которые именно так свою работу строят.



«Мы заинтересованы в том, чтобы в каждом СНТ оплата проходила согласно накопленным им по факту отходам. Неправильно, когда люди создали площадку, оформили ее, и оказываются в невыгодном положении, потому что мимо проезжающая машина из другого СНТ, просто в этот контейнер догружает. Понятно, что мы находимся в начале пути построения, регулирования новой системы. Этот вопрос необходимо проработать», - отметил губернатор, сформулировав соответствующее поручение министерству энергетики и ЖКХ и призвав рассмотреть успешный опыт других регионов в данном вопросе.



Одной из тем для обсуждения стал вопрос о разработке государственной региональной программы поддержки садоводческих некоммерческих товариществ Самарской области.



«Считаю, что пришло время, когда нам необходимо задуматься о региональной программе поддержки садоводческих некоммерческих товариществ», - отметил губернатор.



Председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Наталья Митрошенкова сообщила, что подобные программы существуют в некоторых регионах. В соответствии с ними осуществляется совершенствование инфраструктуры садоводческих товариществ, проведение образовательных программ для садоводов.

Губернатор дал поручение Правительству Самарской области приступить к разработке такой программы, которая должна быть готова в срок до 1 сентября.



Также Наталья Митрошенкова попросила Губернатора о поддержке центра реготделения «Союза садоводов России», который аккумулирует информацию о запросах от собственников дачных участков, оказывает помощь в решении земельных, энергетических, имущественных, экологических, коммунальных и других вопросов, с которыми сталкиваются представители СНТ.



Губернатор заверил, что всемерная поддержка организации будет оказана, в том числе сопровождение заявки на получение федерального гранта.



«Наш регион является лидером в России по получению грантов. Это говорит об очень высокой активности людей, которые предлагают нужные, важные проекты для нашей родной земли и для России в целом. С нашей стороны материально-техническая поддержка заявки, помощь в подборе помещения для центра тоже будет предоставлена», - пообещал глава региона.



Еще один вопрос, который обсудили на совещании, касался учреждения региональной даты «День садовода Самарской области». С таким предложением вышло инициативное сообщество. Вопрос о том, когда будет узаконен на региональном уровне праздник садоводов, пока остался открытым, но принципиальное решение по этому вопросу было принято.



Подводя итоги совещания, Глава региона отметил, что председатели СНТ, как и старшие по домам – это энтузиасты, люди, которые горят своим делом.



«Научить этому невозможно, как невозможно передать этот жар души, который у вас есть», - заключил губернатор, поблагодарив участников встречи, пожелав им радости от любимого дела и хороших урожаев.

Фото: департамент информационной политики СО