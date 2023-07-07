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Дмитрий Азаров про ситуацию на заводе «Промсинтез»:

"Нахожусь на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством предприятия по ситуации на "Промсинтезе". Ведутся следственные действия. До их завершения говорить о причинах произошедшего преждевременно. Компетентные специалисты разберутся в ситуации и определят, почему произошла трагедия. Также дал необходимые поручения социальному блоку правительства. На особый контроль поставил оказание медицинской помощи пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких."