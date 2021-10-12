Дмитрий Азаров призвал не спекулировать на теме коронавируса и не отговаривать людей от вакцинации

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Глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире передачи «Главная тема» призвал не спекулировать на теме коронавируса и не отговаривать людей от вакцинации, пишет sova.info.

Дмитрий Азаров отметил, что люди, которые такие призывы делают, в полной мере несут ответственность и за последствия своих действий. В регионе уже есть случаи, когда пожилых граждан, которые приняли решение о вакцинации, впоследствии отговаривали родственники или знакомые.



- Мы сегодня сталкиваемся с тем, что люди старшего поколения, люди дисциплинированные, которые делали вакцины на протяжении всей своей жизни, подают заявку на прививку, а когда к ним приходят врачи, отказываются. Говорят, что к ним пришли знакомые, соседи, дети и отговорили. Это в голове не укладывается, - рассказал Дмитрий Азаров.



В этой связи губернатор сообщил, что людей возраста 65+ будут просить давать письменный отказ от вакцинации, с указанием того, кто посоветовал им сделать такой выбор «не в пользу жизни». Глава региона призвал всех жителей региона, и в частности, пожилых граждан, пройти вакцинацию и обезопасить себя от страшной инфекции.

Фото: оперштаб СО