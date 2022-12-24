Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

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Губернатор Дмитрий Азаров по уже сложившейся традиции принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Глава региона снял с елки, установленной в здании Правительства Самарской области, семь открыток с пожеланиями детей, которые будут осуществлены в преддверии Нового года.

Добрая традиция- акция «Елка желаний» - зародилась на самарской земле 16 лет назад. В 2018 году она обрела региональный масштаб, чтобы у каждого ребенка, который оказался в непростой жизненной ситуации, была возможность получить в подарок на Новый год осуществление своей мечты. Сегодня «Елка желаний» - это уже всероссийский марафон, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч жителей нашего региона и сотни тысяч наших соотечественников по всей стране.

Участники «Елки желаний» дарят подарки детям-сиротам и ребятам с ограничениями здоровья, оставшимся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с земляками новогодние мечты детей исполняет Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона снял с елки, стоящей в здании областного Правительства, сразу семь открыток, где были написаны пожелания детей в адрес Деда Мороза. Так, Иван,Егор и Павел - три брата, приехавшие в Самарскую область из ДНР. На самарской земле они обрели новый дом – ребят взяла на попечение семья из Похвистнево. «Здесь у меня появились мама, папа и сестры», - написал в своей открытке Деду Морозу один из мальчишек. Ребята загадали получить на Новый год для себя и всей своей семьи фотоаппарат, наушники и вертолет на пульте управления.Тимофей, 11-ти летний воспитанник тольяттинского социального приюта «Дельфин», мечтает о сотовом телефоне. Восьмилетний Макар из Кинеля загадал в своей открытке конструктор. Набор для вышивки – мечта 10-ти летней Иры, воспитанницы тольяттинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство». Восьмилетняя Маша из самарского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга», попросила у Деда Мороза большую мягкую игрушку в виде акулы. «Замечательные обращения от деток Самарской области, деток из ДНР и ЛНР, которые здесь обрели мир и новую семью, отправлены Деду Морозу с нашего региона в рамках акции «Елка желаний». В основном это ребята, которые лишены возможности получить на Новый год подарок, который бы они хотели. Уверен, все их желания будут исполнены», - отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

С каждым годом акция объединяет все больше неравнодушных самарцев. Всего с начала проведения акции жители региона подарили подарки более 17 тысячам детей. В 2022 году в рамках «Елки желаний» будут исполнены мечты почти 3000 ребят.

«В этом году по всей территории нашей прекрасной самарской земли в рамках акции установлено 108 елок с желаниями детей. Каждый, кто хочет творить добро, кто хочет подарить настоящее чудо и сказку, кто хочет подарить подарок ребенку, может поучаствовать в этой очень важной и доброй акции», - сказал Глава региона.

Губернатор напомнил, что в рамках акции свои желания могут загадывать и самарцы старшего поколения. «Елки желаний» с мечтами пожилых жителей губернии, нуждающихся в помощи, заботе и внимании, организованы в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения. «Очень важно, что на «Елке желаний» есть обращения и пожелания от людей старшего поколения, одиноких людей, которые тоже верят в чудо в эти новогодние дни. И я надеюсь, что и они получат подарки, исполнение своих желаний, нашу с вами поддержку и заботу», - отметил Губернатор.

В текущем году в рамках акции будут исполняться пожелания детей из семей защитников Отечества - участников специальной военной операции. На прошлой неделе Дмитрий Азаров снял с елки, установленной во Дворце спорта имени Высоцкого, 5 открыток от детей из семей участников СВО.

Каждый житель Самарской области может исполнить заветные детские мечты, приняв участие в благотворительной акции. Адреса размещения елок с желаниями детей опубликованы на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Также стать участником акции можно через сайт елкажеланий.рф.

«Я приглашаю всех жителей Самарской области присоединиться к этой замечательной и очень доброй акции «Елка желаний», которая сегодня шагает по всей России и стала символом доброты россиян. Уверен, что большого самарского сердце хватит на всех и каждый ребенок, который мечтает о чуде, который загадал новогоднее желание, получит подтверждение того, что, если ты чего-то очень хочешь, это обязательно сбудется. Сбудется благодаря неравнодушным людям, которые, конечно же, сегодня и формируют красоту, развитие и благополучие нашей самарской земли», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор признался, что в новогоднюю ночь, как и многие жители Самарской области, жители всей страны, будет загадывать желание: «Считается, что эти желания не нужно озвучивать, но я уверен, что абсолютное большинство жителей нашей Самарской области и граждан России заготовит одно желание. И оно обязательно сбудется».