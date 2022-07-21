Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам форума «iВолга-2022»

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С самого утра на Мастрюковскую поляну съезжаются гости со всей страны. Сегодня вечером здесь торжественно откроется 10-ый, юбилейный, Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2022». На форум было подано более 20 тысяч заявок.1900 участников из 78 субъектов Российской Федерации, а также из Луганской Народной Республики прошли процедуру отбора и примут участие в форуме в очном формате.

Большинство резидентов форума на поляну уже прибыло. В числе первых – гости с Камчатки, Алтайского края, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Самарской области, а также республики Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия.

«Эта площадка вновь собрала самых активных, инициативных, талантливых, обладающих всеми необходимыми лидерскими качествами ребят. В этом году свыше 20,5 тысяч молодых людей из 78-ми регионов нашей страны, ДНР и ЛНР выразили свое желание принять участие в форуме. И это абсолютный рекорд, начиная с 2013 года, когда в соответствии с поручением Президента Владимира Владимировича Путина «iВолга» получила путевку в жизнь, став одним из наиболее значимых и масштабных событий для молодежи ПФО и всей страны», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Форум проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. «Сегодня на гостеприимной самарской земле стартует Форум ПФО «iВолга», который ежегодно проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Именно здесь запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте. В этом году мы постарались сделать программу Форума максимально насыщенной и интересной с учетом существующих молодежных трендов», - подчеркнул Полномочный представитель Президента.

В этом году, объявленном Главой государства Годом культурного наследия народов России, сквозной темой форума стала тема единства народов России.

«Для Самарской области, где в дружбе и согласии проживают представители более 150-ти национальностей, это особенно ценно. Многонациональный мир губернии, богатство языков, культур и вероисповеданий - это не только хранимое веками драгоценное наследие, но и залог нашего общего успешного будущего. Единение, сплоченность, искренняя любовь к своей Родине, глубокое уважение к ее истории и традициям - вот основа сильного государства и общества, устойчивого к угрозам и вызовам современности, - отметил Глава региона, выразив уверенность, что это важно и для гостей форума из других регионов, для участников, приехавших из героического Донбасса. - Поэтому наша площадка призвана стать не только точкой сборки идей и смыслов, но и территорией настоящей дружбы, любви к нашему прекрасному Отечеству, к своей малой родине, к достижениям наших предков, чьим упорным трудом была создана великая Россия».

Приветствуя активную и целеустремленную молодёжь со всей России, директор форума Кристина Гнатюк отметила, что день встречи с участниками, представляющими практически все регионы России, очень важен для все команды «iВолга».

«Совсем скоро у нас начнутся встречи в образовательных шатрах, где ребята будут знакомиться с командами смен, с программами форума и конкурсами проектов, многими другими активностями, которые их ждут в рамках юбилейной «iВолги». Вечером состоится торжественное открытие форума и сюрприз для наших участников – выступление Вани Дмитриенко», - сообщила директор форума.

Для участников форума в полевом лагере живописного уголка Самарской области созданы максимально комфортные условия. Кураторы делегаций, которые проживают вместе со своей командой, обеспечивают «бытовой комфорт» в лагере, комьюнити-менеджеры смен помогают познакомиться, сдружиться, найти общие интересы, а также руководители смен, которые постоянно взаимодействуют с участниками и дают обратную связь организаторам.

Одной из первых прибыла делегация из Оренбургской области. Ее представитель, Семён Несмеянов, поделился своими ожиданиями от форума: «Я занимаюсь волонтёрской деятельностью и просвещаю молодёжь в сфере добровольчества. В этом году я впервые приехал на iВолгу и выбрал смену «Миссия Добро». Моя главная цель – представить экспертам грантовых конкурсов свой проект «Банк вещей», который направлен на помощь людям, у которых нет возможности купить новые вещи. Я ожидаю получить огромное количество приятных, хороших знакомств. И, конечно же, колоссальный опыт, ведь в первую очередь мы приехали сюда учиться».

Для повышения комфорта участников форум нарастил мощности инфраструктуры. В период проведения iВолги будут функционировать две столовые общей площадью 1600 кв.м, в которых будет организовано трёхразовое питание для молодёжи, а участники направления «Детская iВолга» будут получать ещё и полдник. На фестивальной поляне было увеличено количество душевых, созданы более комфортные условия проживания: в этом году в четырёхместных палатках будут проживать по два человека.

Своими впечатлениями поделилась Анна Коваленко из Самарской области: «Я впервые на iВолге, поэтому для меня все происходящее вокруг в новинку. На форуме нахожусь всего лишь час, но мне очень понравилась организация заселения, всё происходило без сбоев и по порядку, а волонтёры и кураторы постоянно помогают участникам с любым вопросом. Я уже успела познакомится с некоторыми участниками и мне очень нравится, что все энергичны и заряжены, сразу понятно, что Молодёжный форум!»

Напомним, что торжественное открытие форума состоится на Фестивальной поляне сегодня вечером, 21 июля, в 21.00. Участники, гости и зрители станут свидетелями танца шаманов, который разбудит iВолгу, придут в восторг от невероятных декораций и музыки в стиле фанк, а также познакомятся ближе с историей форума и смогут посмотреть дефиле участников регионов.

В заключение торжественной церемонии открытия на главной сцене форума выступят певицы Инна и Диана Рахман, а хедлайнером станет певец, актёр и блогер Ваня Дмитриенко.

Трансляцию официальной части церемонии открытия 21 июля с 21:00 можно посмотреть в социальных сетях в группе «iВолга» (https://vk.com/forumivolga), в группах «Молодежь Самарской области» (https://vk.com/mso63), «Департамент по делам молодежи» (https://vk.com/ddmso) и «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast).

А уже завтра, 22 июля, участников форума ждет плодотворная работа в рамках образовательной программы. На iВолге – 2022 для резидентов открыты 8 тематических смен. Смена, отражающая тематику форума этого года – «Мой народ»; смена для любителей путешествовать и знатоков самых красивых мест нашей страны - «Место жительства»; самая альтруистичная смена – «Миссия Добро»; смена для тех, кто привык ставить перед собой цели и добиваться их – «Управляй будущим»; смена для самых предприимчивых – «Делай дело»; смена для самых тонко чувствующих и креативных – «Творческий процесс»; смена для самых юных и активных участников форума – «Детская Иволга»; смена для фантазёров, которые готовы превратить свои выдумки в реальность, – смена-лаборатория «Практика» и специальное направление для сотрудников сферы молодёжной политики – «Государственная молодёжная политика».

«Мы живем в эпоху глобальных изменений – в экономике, в социальной сфере, в технологиях. Конечно, можно попробовать переждать ветер перемен в какой-нибудь тихой гавани. Но тогда мы обречены на отставание, потерю суверенитета и лидерства по самым разным направлениям. А можно наполнить ветром паруса и устремиться к поставленной цели. Именно такой подход разделяют участники нашего форума, которые стремятся преобразовать мир, проторить свою дорогу, принести пользу стране и обществу», - заключил Дмитрий Азаров, пожелав участникам «iВолги» продуктивной работе на форуме.

Фото: правительство СО