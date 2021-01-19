Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в "Инстаграме" обратился к землякам.



- С праздником Крещения Господня! Здоровья и благополучия, - написал глава региона.



Стоит отметить, что в губернии в 2021 году оборудовали 56 официальных мест для омовения. Для безопасности жителей региона возле купелей дежурят спасатели, полицейские и медики.



В Самаре прорубь обустроили на Полевом спуске реки Волги (и на территории нескольких храмов), в Тольятти - в парке истории техники имени К.Г. Сахарова, в Сызрани - у святого источника иконы Феодоровской Божьей Матери в поселке Новокашпирском и на городском пляже № 1 в районе ул. реки Воложки. С полным перечнем мест купания на Крещение можно ознакомиться на официальном сайте регуправления МЧС.



Также накануне вечером в Софийском соборе Самары прошло праздничное богослужение. В нем вместе с земляками принял участие губернатор Дмитрий Азаров, пишет Сова.инфо.



При этом главный терапевт Самары напомнила, что купание в проруби не рекомендуется пожилым и людям с хроническими заболеваниями.