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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности

8 июля 2023 11:25
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности!

В прошлом году этот праздник в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина получил статус государственного, что еще раз подчеркивает важность и незыблемость семейных ценностей для сохранения нашего многонационального народа и дальнейшего развития страны.

В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные, культурные традиции, а в некоторых странах размывается само понятие семьи и семейных уз, следование заветам наших предков становится залогом укрепления и процветания России.

Вдохновляющим примером служит для нас житие святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Именно к их супружескому союзу, ставшему олицетворением семейного счастья, любви и верности, восходит история сегодняшнего праздника.

Защита семьи, охрана материнства и детства в современном обществе являются нашими абсолютными приоритетами. С целью решения этих задач по инициативе Главы государства реализуются национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», расширяются меры поддержки семей с детьми.

Искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе проживали представители разных народов, и сегодня много больших, дружных, счастливых семей. Мы безусловно продолжим делать все для того, чтобы таких семей у нас было больше, создавая условия для повышения качества жизни и уровня благосостояния наших граждан, воспитания здорового, образованного молодого поколения.

От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, гармонии и согласия! И пусть ваш дом всегда будет согрет любовью и душевным теплом!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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