Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем народного единства

Поздравление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем народного единства
Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует доблесть и силу многонациональной России, героическую историю нашей страны, богатство ее многонациональной культуры, незыблемость наших духовно-нравственных ценностей.
В День народного единства мы вспоминаем о подвиге наших предков, ставших под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на защиту родной земли. В смутные для Российского государства времена они сумели сплотить людей разных национальностей и сословий, изгнать захватчиков и сохранить Отечество для потомков.
Эти события четырехвековой давности навсегда останутся в народной памяти как ориентир истинного патриотизма, мужества и самопожертвования.
Единство и сплоченность нации и сегодня помогают нам противостоять всё новым вызовам, успешно решать масштабные задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, реализовать Стратегию лидерства Самарской области, принятую с учетом пожеланий сотен тысяч людей и направленную на опережающее развитие региона.
К сожалению, главная угроза для всего мира и нашего общества сейчас – коронавирусная инфекция – все еще остается. Система здравоохранения уже второй год испытывает крайне высокую нагрузку. Медицинские работники буквально бьются за жизни и здоровье земляков. Но победить пандемию возможно только объединив усилия. От каждого из нас и всех нас вместе зависит как быстро мы сможем вернуть Самарской области статус свободного от COVID-19 региона и вернуться к привычной нам жизни.
Только так, единым фронтом возможно защитить благополучие любимой Самарской губернии – ради себя, своих друзей, близких, ради будущего.
Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за честный труд на благо родного края, активную гражданскую позицию и ответственность за будущее нашей губернии. Уверен, объединив наши усилия, действуя слаженно и солидарно, мы обязательно добьемся намеченного. Мы умеем побеждать и в этот трудный период обязательно выстоим. Главное беречь и ценить друг друга.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе во имя мира и согласия на самарской земле, во имя величия России!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров