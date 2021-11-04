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Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем народного единства

4 ноября 2021 10:26
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Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе во имя мира и согласия на самарской земле, во имя величия России!

Поздравление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем народного единства

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует доблесть и силу многонациональной России, героическую историю нашей страны, богатство ее многонациональной культуры, незыблемость наших духовно-нравственных ценностей.

В День народного единства мы вспоминаем о подвиге наших предков, ставших под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на защиту родной земли. В смутные для Российского государства времена они сумели сплотить людей разных национальностей и сословий, изгнать захватчиков и сохранить Отечество для потомков.

Эти события четырехвековой давности навсегда останутся в народной памяти как ориентир истинного патриотизма, мужества и самопожертвования.

Единство и сплоченность нации и сегодня помогают нам противостоять всё новым вызовам, успешно решать масштабные задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, реализовать Стратегию лидерства Самарской области, принятую с учетом пожеланий сотен тысяч людей и направленную на опережающее развитие региона.

К сожалению, главная угроза для всего мира и нашего общества сейчас – коронавирусная инфекция – все еще остается. Система здравоохранения уже второй год испытывает крайне высокую нагрузку. Медицинские работники буквально бьются за жизни и здоровье земляков. Но победить пандемию возможно только объединив усилия. От каждого из нас и всех нас вместе зависит как быстро мы сможем вернуть Самарской области статус свободного от COVID-19 региона и вернуться к привычной нам жизни.

Только так, единым фронтом возможно защитить благополучие любимой Самарской губернии – ради себя, своих друзей, близких, ради будущего.

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за честный труд на благо родного края, активную гражданскую позицию и ответственность за будущее нашей губернии. Уверен, объединив наши усилия, действуя слаженно и солидарно, мы обязательно добьемся намеченного. Мы умеем побеждать и в этот трудный период обязательно выстоим. Главное беречь и ценить друг друга.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе во имя мира и согласия на самарской земле, во имя величия России!

 Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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