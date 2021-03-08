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Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта

8 марта 2021 10:49
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Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта

Дорогие женщины!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Международным женским днем!

Традиция празднования 8 марта вот уже много лет символизирует возрождение, любовь, красоту и гармонию – все, что привносит в наш мир женщина. И эта традиция особенно сильна у нас в стране и в нашей родной Самарской области.

Международный женский день объединяет нас в стремлении выразить огромную признательность и благодарность женщине – матери, спутнице жизни, хранительнице домашнего очага. Ваша любовь, красота, забота и нежность делает нас, мужчин, сильнее, вдохновляет на добрые дела, поступки и свершения на благо семьи, родной земли и нашей Великой Родины – России.

Вы достигаете высот в науке и спорте, покоряете космос и мировые сцены, спасаете жизни и создаете спасительные вакцины, творите правосудие и не уступаете в профессиональных баталиях. Мы искренне гордимся вашими впечатляющими успехами в профессиональной и общественной деятельности, восхищаемся вашей мудростью, терпением, тактом и душевной чуткостью, умением при всей своей невероятной загруженности уделять внимание семье и дому. Там где женщина – там порядок, успех, сохранение традиций и уверенность в завтрашнем дне.

От всего сердца благодарю вас за ту неоценимую поддержку, которую Вы оказываете нашему региону в достижении задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, за Ваш вклад в реализацию стратегии лидерства Самарской области. Уверен – вместе мы обязательно добьемся поставленных целей!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения, цветов, улыбок и, конечно, любви!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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