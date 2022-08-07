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Дмитрий Азаров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

7 августа 2022 14:05
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Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, ответственность, профессионализм и преданность своему делу.

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря добросовестному труду машинистов, диспетчеров, путейцев, проводников и работников управленческого звена в нашем регионе стабильно функционируют стальные магистрали, осуществляются перевозки пассажиров, доставляются грузы.

Между региональным Правительством и ОАО «РЖД» налажено тесное сотрудничество. Благодаря этому с каждым годом становится более интенсивной работа по развитию транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры. Компания является индустриальным партнером научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

На протяжении многих лет мы активно взаимодействуем с Куйбышевской железной дорогой, играющей крайне важную роль в инновационной экосистеме Самарской области, решении задач в рамках импортозамещения.

Вместе мы успешно модернизируем железнодорожные пути, переходы, переезды, реализуем проекты по строительству инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе ветки к границам ОЭЗ «Тольятти». Ежегодно увеличиваются инвестиции в железную дорогу, чем обеспечивается увеличение объема налоговых платежей бюджет региона.

Уважаемые друзья! Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, ответственность, профессионализм и преданность своему делу. Слова особой признательности – ветеранам, посвятившим становлению и развитию железнодорожной отрасли многие годы своей жизни и подготовившим себе достойную смену.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

  

Фото:   pxhere

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