Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности

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Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником – Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Появлением этого замечательного праздника мы обязаны святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Их супружеский союз выдержал все испытания временем и стал символом глубокой, преданной любви и семейного счастья.

Семья всегда была хранительницей духовных, национальных и культурных традиций, служила главным связующим звеном между поколениями. И сегодня в нашем сложном и противоречивом современном мире именно семейные ценности служат опорой для человека, основой государства и общества.

В своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин особое внимание уделил предоставлению помощи семьям с детьми, инициировав целый ряд новых мер поддержки. На повышение благополучия российских семей нацелены все ключевые национальные проекты — «Демография», «Здравоохранение», «Образование», а также многие федеральные и региональные программы. Убежден, что эти комплексные меры укрепят в наших гражданах уверенность в том, что они ни при каких обстоятельствах не останутся один на один со своими проблемами.

Важнейшее направление деятельности органов власти на федеральном и региональном уровне - решение жилищных вопросов молодых семей. Это позволило только в прошлом году обеспечить социальными выплатами почти полторы тысячи семейных пар.

Одной из эффективных форм поддержки семей с детьми является социальная помощь на основании социального контракта. Всего за период предоставления выплаты, начиная с 2010 года, в Самарской области было заключено более 15 тысяч контрактов.

Отрадно, что в нашей губернии получили развитие и поддержку все формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – усыновление, опека и попечительство, приемные семьи.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за тепло ваших сердец, за доброту и мудрость, верность и любовь. Чем больше будет у нас дружных, счастливых, благополучных семей, тем крепче будет Самарская область и наша Родина – Россия!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, нерушимости семейного очага, большого семейного счастья, гармонии и согласия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров