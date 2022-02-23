Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества

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Дорогие земляки!



От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



Люди, посвятившие себя служению Отечеству, всегда были оплотом нашей державы – они во все времена надёжно обеспечивали свободу, независимость и территориальную целостность государства Российского, безопасность и благополучие наших граждан. Их мужество и самоотверженность, боевые и трудовые подвиги навсегда вошли в героическую летопись нашей страны и в сердца миллионов наших сограждан.



В наше сложное, неспокойное время укрепление обороноспособности Российской Федерации является приоритетом государственной политики. Только сильные, боеспособные, современные Вооружённые Силы могут быть гарантом суверенитета и целостности России, сохранения мира и спокойствия, создания условий для достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным.



Мы гордимся тем, что на территории нашего региона дислоцируется уникальное объединение – 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия. В годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардейцы покрыли себя неувядаемой славой. Они принимали участие в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Восточно-Померанской операциях и завершили свой боевой путь в поверженном Берлине. И сегодня прославленное объединение продолжает славные традиции фронтовиков, успешно выполняя учебно-боевые, миротворческие и специальные задачи.



От лица жителей Самарской области благодарю военнослужащих, сотрудников всех силовых ведомств за безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении служебного долга и преданность Отчизне!



Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за всё, что вы сделали для наших современников и потомков. Вы подарили нам не только возможность мирно трудиться на родной земле, растить детей и строить счастливое будущее, вы подарили нам саму жизнь. Огромное вам спасибо за гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, за сохранение преемственности поколений защитников Отечества.



Сердечно желаю вам, всем людям в погонах крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!



Губернатор Самарской области Д.И.Азаров