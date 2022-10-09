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Дмитрий Азаров поздравил тружеников агропромышленного комплекса губернии с праздником

9 октября 2022 14:31
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Ваш труд заслуживает огромного уважения и особой благодарности жителей региона.

Обращение Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области!

Ваш труд заслуживает огромного уважения и особой благодарности жителей региона. Работая в сфере АПК, вы способствуете обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, создаете экономическую основу для сегодняшнего благополучия и дальнейшего опережающего развития Самарской области. Об этом свидетельствует рекордный урожай зерновых, который вы собрали в нынешнем году.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей, улучшение условий жизни тружеников села является для нас приоритетной задачей. В этом году господдержка отрасли сельского хозяйства составляет 5,2 млрд. рублей, из которых 2,8 млрд. – средства областного бюджета. Ключевое направление нашей деятельности - развитие молочного и мясного животноводства. И здесь мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный. Современные животноводческие комплексы – это рабочие места, новые технологии, более высокие стандарты жизни села.

Не менее важно решать вопросы использования минеральных удобрений, развития мелиорации, семеноводства, вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.
Сегодня, когда Россия сталкивается с несправедливыми санкциями, когда нас пытаются изолировать, «отменить» по всем направлениям экономической, хозяйственной, общественной и культурной деятельности, мы должны создать надежный задел продовольственной безопасности региона и страны.

Уверен, что благодаря профессионализму, самоотверженности и высочайшей ответственности наших аграриев, поддержке государства, реализуемым по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина национальным проектам и государственным программам мы справимся со всеми поставленными перед отраслью задачами.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, высоких трудовых показателей и добрых урожаев! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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