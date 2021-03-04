Дмитрий Азаров поздравил тольяттинок с Международным женским днем

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В четверг, 4 марта, в КЦ «Автоград» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Поздравить жительниц Тольятти и пожелать им новых успехов приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Поздравляя женщин, Дмитрий Азаров отметил, что предстоящий праздник символизирует жизнь, возрождение, красоту, любовь, гармонию – все то, что присуще женщинам.

«Я от всей души благодарю вас за то, какую помощь, внимание, заботу вы проявили ко всем людям, которые в этой заботе и помощи нуждались в непростом 2020 году, да и сейчас угроза никуда не миновала», – подчеркнул Глава региона.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал медицинским работникам, ведь 75% медиков – женщины, именно они помогают людям от момента появления на свет.

«Огромная нагрузка выпала и на соцработников, учителей. Им пришлось работать в новых условиях, осваивать новые подходы, технологии помощи людям, обучения. Наши замечательные женщины перестроились очень быстро. Не жалуясь, не стеная, несмотря на запредельные нагрузки делали свое дело, – обратился Дмитрий Азаров к жительницам Тольятти. – И знаете, на какую отрасль сегодня не обрати свой взор, там, где женщины – порядок, успех, сохранение традиций, уверенность в завтрашнем дне».

Глава региона акцентировал внимание на том, что сейчас уже нет «женских» и «мужских» профессий: жительницы губернии успешно осваивают космос, делают научные открытия, руководят крупными предприятиями. Именно женщины зачастую выступают инициаторами и двигателями тех позитивных перемен, которые происходят в благоустройстве, строительстве, медицине и образовании. «Сегодня нет сфер, где бы женщины не проявили свой талант, энергию, профессиональные знания», – добавил Губернатор.

За достижения в различных областях Дмитрий Азаров вручил женщинам Автограда государственные награды. Так, Благодарности Губернатора удостоена заместитель начальника территориального отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора Ирина Угарова.

«Я по образованию врач-эпидемиолог. В 2020 году нам пришлось очень трудно, думали, что не справимся, но все преодолели», – сказала женщина, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства