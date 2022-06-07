Дмитрий Азаров поздравил соцработников с профессиональным праздником и вручил награды представителям социальной сферы

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8 июня в России отмечается День социального работника. Сегодня, накануне праздника, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича состоялось торжественное мероприятие, на котором собралось более 1000 представителей социальной сферы. Тех, чье призвание — это помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с профессиональным праздником поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.



«Здесь собрались люди, которых часто называют ангелами-хранителями. Так называют вас те, кому вы приходите на помощь, их родные и близкие, которые зачастую опускают руки, сталкиваясь с невзгодами, свалившимися на ту или иную семьи, на одинокого человека. Вы помогаете тем, кому нужна помощь - людям старшего поколения, людям, которые по состоянию здоровья нуждаются в уходе, многодетным семьям», - обратился Глава региона к соцработникам, людям, для которых их профессия является призванием.



Сегодня в отрасли трудится более 18 тысяч человек, среди которых сотрудники центров социального обслуживания, работники пансионатов и приютов, специалисты управлений соцзащиты. Каждый день они дарят свою заботу и тепло, помогая пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. Но этот праздник по праву могут считать своим профессиональным днем не только люди, которые выбрали помощь ближнему своей профессией, но также и те, кто служит в общественных, духовных организациях, бескорыстно помогают тем, кто оказался в сложной ситуации.

Мерами поддержки в Самарской области охвачено более 1 млн человек - в 2 раза больше по сравнению с 2017 годом. Это стало возможным благодаря национальным проектам, инициированным Президентом страны Владимиром Путиным.



Губернатор подчеркнул, что внимание Главы государства к сфере социальной защиты очень велико. Вопросам социальной сферы был посвящен недавно состоявшийся в Кремле Президиум Госсовета, на котором Президентом был поддержан целый ряд новых инициатив и даны конкретные поручения по дополнительным мерам поддержкам.

Особое внимание было уделено такой мере поддержки, как социальный контракт, который стал существенным подспорьем для многих семей, позволил найти дело, приносящее достойный доход. В прошлом году в Самарской области было заключено более 8 тысяч контрактов, в 2022 году планируется заключить уже более 9 тысяч.



«Но главное - не количество. Важно, чтобы эти средства, которые мы передаем людям, благодаря вам, вашему наставничеству помогали преодолевать сложную жизненную ситуацию. Так в нашей области и происходит», - отметил Губернатор.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что профессионализм, ответственность, доброту, любовь и заботу представителей социальной сферы невозможно измерить ни в каких величинах. «Это самое дорогое, что есть на Самарской земле – забота и любовь», - добавил Губернатор, поблагодарив соцработников за самоотверженный труд и напомнив о том непростом периоде пандемии, когда они были вынуждены работать вахтовым методом, не имея возможности по 2-3 недели видеть своих родных и близких, вдали от семей.



Поблагодарил Губернатор соцработников и за ту братскую любовь, внимание и заботу, которой они окружили прибывших из Донецкой и Луганской народных республик людей, вынужденных бежать с родной земли, чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей.

«Спасибо за чуткость, профессионализм и отзывчивость. И поверьте, те, кто к нам прибыли, это оценили. Они знали, что их ждут, но что их так сердечно будут встречать, для них стало откровением», - сказал Глава региона.



И конечно, Губернатор выразил социальным работникам благодарность за ежедневный героический труд.

«Спасибо за то, что вы делаете каждый день для всех нас, для всего общества. Не все понимают, что такое забота о больном ребенке, о старике. Не всегда в обществе люди об этом задумываются, оценивают и благодарят. Но когда они сталкиваются со сложной жизненной ситуацией сами, уверен, они потом носят благодарность в своей душе всю свою жизнь. Спасибо вам за вашу сердечность, за то, что вы рядом, за то, что мы можем чувствовать уверенность: никто из тех, кто нуждается в помощи, без этой помощи не окажется», - подчеркнул Дмитрий Азаров и вручил заслуженные награды.



Почетное звание Самарской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» было присвоено Ирине Крупновой, которая трудится в отрасли социальной защиты населения Самарской области более 26 лет. Ирина Александровна принимала участие в восстановлении прав ветеранов на отмененные ранее меры социальной поддержки. Напомним, ежемесячные выплаты ветеранам были возобновлены по инициативе Дмитрия Азарова с 1 мая 2020 года.



«Никогда не было такого количества мер поддержки в нашем регионе. В 1995 году, когда я пришла в соцзащиту, выплачивалась только пенсия, ежемесячное пособие на ребенка. Сейчас и на федеральном, и на региональном уровне столько мер, особенно для семей с детьми», - отмечает Ирина Крупнова.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» была награждена Елена Гнутова, медсестра Солнечнополянского пансионата для инвалидов. Она посвятила профессии более 20 лет, обобщила весь свой накопленный опыт применения различных форм и методов работы с тяжелобольными подопечными в докладе «Особенности ухода за нетранспортабельными больными», и сегодня этот опыт успешно применяется.



Марина Резникова, санитарка Сызранского пансионата для инвалидов, в профессии более 30 лет, помогает в проведении реабилитационных мероприятий, организовывает досуг проживающих. Сегодня Марине Владимировне вручили почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям».



Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» была отмечена Наталья Привалова, специалист по социальной работе в Центре социального обслуживания населения Юго-Западного округа. С 2015 года Наталья Николаевна занимается наставнической деятельностью, показывая молодым сотрудникам пример, обучая поиску оптимальных решений проблем граждан, воспитывая в них человеколюбие и способность сопереживать.



«Мое призвание – защищать пожилых людей. Это нелегкая работа, но в нашей службе не бывает случайных людей», - рассказала специалист, признавшись, что за каждого подопечного переживает как за родного, близкого человека.



Почетной грамотой Губернатора Самарской области была награждена руководитель Главного управления социальной защиты населения Поволжского округа Юлия Компаниец.



Татьяна Инжеваткина работает в отрасли более 28 лет. Инструктор по труду в отделении социальной реабилитации, она помогает пройти реабилитацию пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья после перенесённых трав и заболеваний. В рамках проекта «Старшее поколение» Татьяна Яковлевна организовала клуб «Умелые ручки», где активно ведет работу по вовлечению представителей старшего поколения в занятия народным декоративно-прикладным творчеством.



Также по инициативе Татьяны Инжеваткиной был организован клуб «Хозяюшка», где она оказывает социально-трудовую помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам. Для расширения сферы общения пожилых людей Татьяна Яковлевна организует встречи своих подопечных с подрастающим поколением. Татьяна Яковлевна занимается с людьми, имеющими ментальные нарушения, в клубе «Мечта», помогая им наладить взаимодействие с обществом, развивая в них творческие способности. За вклад в развитие социальной сферы Татьяна Яковлевна была награждена Благодарностью Губернатора Самарской области.



Также в рамках мероприятия наградили победителей областной акции «Ангел милосердия», которая ежегодно открывает новые имена тех, кто делом своей жизни выбрал помощь окружающим.

«Я уверен, что доброта спасет мир, и вместе с вами мы преодолеем любые вызовы, любые сложности, несправедливость, которая чинится сегодня в отношении нашей страны, против всех нас. Доброта, любовь – к ближнему, к родной земле – это то, что нас объединяет. Все это в традициях, которые передали нам наши предки. И я уверен, что мы эти добрые и вечные традиции передадим следующим поколениям жителей Самарской области», - заключил Губернатор.

Фото: Светлана Осьмачкина