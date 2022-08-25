Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

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В четверг, 25 августа, в Следственном управлении следственного комитета РФ по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к очередной годовщине Дня сотрудника органов следствия и открытию специализированного профильного музея. Правоохранителей с профессиональным праздником поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

День сотрудника органов следствия установлен Постановлением Правительства РФ и приурочен к изданию в 1713 году Указа Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И.Волконского». Праздник объединяет всех работников следственных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, в этом году исполняется 15 лет со дня образования следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Самарской области.

«Следствие занимает особое место в системе правоохранительных органов. От работы следователей во многом зависит решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, успешная реализация национальных проектов, инициированных нашим лидером, Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, достижение национальных целей развития России, безопасность и благополучие наших граждан, - сказал Дмитрий Азаров, - Трудно переценить ваш вклад в стабильность и спокойствие в нашем регионе. Именно ваша служба совместно с коллегами из других правоохранительных органов вселяет в людей уверенность в справедливость, что если кто-то нарушит закон, то безнаказанным это не останется».

Глава региона отметил, что органы следствия, расследуя резонансные и наиболее значимые уголовные дела, находятся на переднем крае борьбы с преступностью.

«Ваши усилия нацелены на повышение эффективности следственной работы по оперативному и качественному расследованию преступлений, защиту конституционных прав и свобод граждан. Самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, патриотизм, настойчивость и принципиальность. Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет играть ключевую роль в борьбе с преступностью», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что региональное Правительство готово оказывать органам следствия всестороннюю поддержку для обеспечения законности и правопорядка во всех сферах жизни Самарской области: «Для меня очень важно, что мы в своей работе можем опираться на профессиональную ответственную работу следователей».

Руководитель следственного управления Марат Галиханов отметил, что следственные органы стоят на страже закона, оберегая государственные интересы и интересы граждан: «В активе нашего ведомства верность лучшим традициям прежних поколений и эффективная борьба с преступностью, заслуженный авторитет и доверие среди граждан».

Наиболее отличившимся в службе сотрудникам следственного комитета были вручены награды, грамоты и благодарности. Так, Главный федеральный инспектора по Самарской области Михаил Феоктистов, поздравив сотрудников следствия, вручил благодарственные письма Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова.

В рамках торжественного мероприятия сегодня в здании следственного управления был открыт «Кабинет истории следствия». В музее отображена история создания и развития следственных органов, различные экспонаты, архивные документы, размещены материалы по наиболее резонансным делам, личные вещи бывших сотрудников правоохранительных ведомств. Одним из первых посетителей музея стад Глава региона Дмитрий Азаров. «На мой взгляд, очень важное и нужно дело сделано. Традиции, истории, истоки, честь – все это будет вдохновлять и действующих, и будущих сотрудников управления на высокое служение, служение закону, служение нашей великой Родине», - отметил Губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО