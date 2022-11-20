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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников отрасли с Днем работников транспорта

20 ноября 2022 14:27
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Сегодня невозможно себе представить современную жизнь без железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного транспорта.

Уважаемые работники транспорта Самары и Самарской области!

В единый, главный для представителей различных транспортных профессий праздник выражаю всем сотрудникам этой важнейшей для каждого из нас сферы искреннюю благодарность за профессиональный и системный труд.

День работника транспорта, официально утвержденный лишь пару лет назад, имеет многолетнюю историю. Именно 20 ноября 1809 года Александр I подписал указ о создании первого в России единого государственного органа – Управления водных и сухопутных коммуникаций, контролирующего всю транспортную систему страны, а также Корпуса инженеров путей сообщения. Уже в то время возникла необходимость развития единой транспортной инфраструктуры в стране.

Сегодня невозможно себе представить современную жизнь без железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного транспорта, позволяющего осуществлять грузовые и пассажирские перевозки, способствующего развитию промышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, торговли, социальной и культурной сферы.

Работники транспорта своим постоянным добросовестным трудом обеспечивают полноценность жизни общества, устойчивость экономики региона и страны, уровень и качество жизни наших граждан. Ваша деятельность невозможна без чувства ответственности, дисциплины, высокой самоотдачи.

Благодарю каждого из вас за верность выбранному делу и профессионализм. Особую признательность выражаю ветеранам, внесшим весомый вклад в поступательное развитие отрасли и региона в целом.

Совершенствованию транспортной инфраструктуры в нашем регионе уделяется большое внимание: ведется строительство мостов, ремонтируются дороги, расширяются железнодорожные ветки, обновляется подвижной состав, развивается аэрокосмический кластер, речной флот, метрополитен, поддерживаются отраслевые предприятия и вузы, делается все возможное для обеспечения отрасли высококлассными, профессиональными кадрами.

Уверен, что благодаря слаженному труду работников транспорта, дальнейшей реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы сможем решить любые задачи во благо нашего региона, страны и ее жителей.

Желаю всем работникам транспорта крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, бесперебойной, радующей своими результатами работы и успехов в профессиональной деятельности!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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