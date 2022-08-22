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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России

22 августа 2022 09:35
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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России

Дорогие земляки!

22 августа вся наша страна отмечает один из самых значимых праздников — День Государственного флага Российской Федерации.

Наш Флаг наряду с Гербом и Гимном России символизирует единство и сплоченность нашего народа, неразрывность героической отечественной истории, территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

Сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления и продолжающейся специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, наш стяг укрепляет дух россиян, пробуждает патриотические чувства, помогает глубже осознать, что наша судьба неразрывно связана с Россией, с ее прошлым, настоящим и будущим.

Под триколором мы защищаем правду и восстанавливаем справедливость, добиваемся достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, совершаем открытия в науке, развиваем культуру, ставим новые рекорды в спорте.

Флаг вдохновляет нас на новые свершения во имя Отечества, мобилизует, помогает объединить усилия для решения главной задачи – обеспечения достойной жизни граждан в великой и свободной России.

Уверен, что вместе мы сделаем нашу Родину еще более сильной, процветающей, независимой страной, а Самарскую область – одним из самых развитых, комфортных для жизни российских регионов.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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