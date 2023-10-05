Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя

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Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем учителя!

Вы избрали делом своей жизни одну из самых трудных, уважаемых, востребованных в обществе профессий. Чтобы учить и воспитывать детей, необходимы особые качества – глубокие знания, широкий кругозор, душевная щедрость, патриотизм и, конечно, любовь к своим подопечным.

Особенно важна ваша миссия в сегодняшнем мире, когда наша страна подвергается военной, информационной, идеологической агрессии коллективного Запада, и борьба за умы и сердца молодого поколения россиян становится борьбой за само существование России. Не случайно 2023 год объявлен нашим национальным лидером, Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом педагога и наставника.

Ваш неустанный труд, работа над собой, потребность постоянно учиться, расти и совершенствоваться в избранной профессии, приверженность традициям российской педагогики – вот та основа, которая позволяет нам достигать высоких результатов, признанных на федеральном уровне.

Конечно, успехи региональной системы образования были бы невозможны без реализации национальных проектов, инициированных Главой государства, без тех усилий, которые мы прилагаем для укрепления материально-технической базы наших детских садов, школ, вузов, ссузов.

Дорогие друзья! Прививая своим ученикам любовь к Родине, уважение к отечественной истории, многонациональной культуре, духовно-нравственным устоям, заповеданным нашими предками, вы создаете будущее России, которую все мы хотели бы видеть свободной, суверенной, процветающей державой. Благодарю вас за кропотливый, требующий огромного упорства и терпения труд, за верность своему долгу и призванию.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на вашем благородном поприще!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров