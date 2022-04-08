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Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов

8 апреля 2022 18:15
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Большую работу по воспитанию патриотического сознания проводят ветераны военных комиссариатов, рассказывая школьникам, юнармейцам о героических и трагических страницах истории нашей страны.

8 апреля в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. В 1918 году в этот день Декретом Совета Народных Комиссаров были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы. С профессиональным праздником работников и ветеранов военкоматов поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

«На вас лежит огромная ответственность, вы первый эшелон формирования обороноспособности нашей страны. Я очень высоко ценю, что работу по призыву, по подготовке призывников мы проводим совместно», - обратился к участникам встречи глава региона.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал военному комиссару Самарской области полковнику Алексею Вдовину. «Вы настоящий лидер, в том числе и патриотического воспитания», - отметил губернатор.

Большую работу по воспитанию патриотического сознания проводят ветераны военных комиссариатов, рассказывая школьникам, юнармейцам о героических и трагических страницах истории нашей страны.

«Мы выстояли и победили не раз. Россия никогда не начинала войн, она их всегда заканчивала. И сейчас, в этот ответственный период, мы вновь настроены прекратить войну, геноцид русских людей, которые живут на Донбассе», - подчеркнул глава региона, отметив, как в наши дни важна роль сотрудников военных комиссариатов, которые находят правильные слова для каждого призывника, объясняют, что это и есть высочайшее служение Родине - защищать Родину, как это делали наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.

Губернатор заверил, что патриотическая работа, которая ведется Правительством региона, будет продолжена.

«Сегодня по многим направлениям благодаря нашей с вами совместной работе опыт Самарской области по патриотическому воспитанию тиражируется в других регионах», - сообщил Дмитрий Азаров.

За последние годы Самарская область значительно укрепила направление патриотической работы, и сегодня показывает один из лучших результатов по численности юнармейцев.

«Эту работу мы совместно продолжим. А значит, встанут новые защитники Отечества, и значит, мы никогда не допустим того, что произошло на Украине», - подчеркнул губернатор.

Сегодня в фокусе информационной агрессии недружественных стран оказались юные граждане России. И от каждого представителя старшего поколения зависит, сможем ли мы воспитать поколение в традициях защиты своего Отечества, непринятия идей национализма, поколение людей, которые знают, что такое истинный патриотизм.

«У нас с вами большая миссия. Мы с вами родились и воспитаны в великой стране, и уверен, сделаем все, чтобы наша Россия была великим государством, - сказал Дмитрий Азаров. - Только сообща мы всегда преодолевали любую угрозу, любую беду, побеждали врага, каким бы сильным и жестоким он ни был».

«Задачу выполним», - заверил губернатора Алексей Вдовин.

«В этом нет никаких сомнений, - ответил глава региона. - Вы боевой офицер, и время выбрало нас, значит так тому и быть».

Поблагодарив сотрудников военкоматов за труд, Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды - ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации медаль «За трудовую доблесть», Почетные грамоты и Благодарности.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Дмитрий Азаров

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