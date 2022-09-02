Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

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2 сентября, в пятницу, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, которое прошло в нефтепроводной компании «Транснефть-Приволга».



«Наш регион, обладая уникальными природными запасами, имея колоссальный научно-технический, промышленный, кадровый потенциал, по праву считается важнейшим центром топливной промышленности. И во многом эта роль региона как опорного, стратегического обеспечивается трудами вашего коллектива, - отметил губернатор, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. - Именно вы несете ответственность перед страной за стратегический магистральный нефтепровод, обеспечивая надежную работу и безопасность транспортировки, в том числе, безопасность экологическую».

Глава региона подчеркнул, что особое внимание в компании уделяется вопросам надёжности и безопасности. Не случайно только за последние годы более 300 объектов подверглись масштабной модернизации, было переложено около 1000 км нефтепроводов. Не менее серьезные задачи стоят на ближайшие годы.



«Я уверен, что с задачами вы справитесь. Залогом тому – опыт ветеранов, который из рук в руки передается новым сотрудникам компании», - отметил губернатор.



К ветеранам отрасли можно отнести Владимира Горбачева – он трудится электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования уже 38 лет, охотно делится знаниями и опытом с молодыми специалистами. По его словам, работать сегодня легче и интереснее благодаря новому оборудованию, которое к тому же позволяет заботиться об экологии, а это - один из значимых приоритетов в работе.



Деятельность компании – пример социально ответственного бизнеса. «Транснефть - Приволга» проводит компенсационные экологические мероприятия, занимается благотворительной деятельностью, совместно с Правительством региона реализует социально значимые проекты.



Так, благодаря поддержке компании в Красноярском районе строится физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей. Сотрудники предприятия оказывают помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе, собирая и отправляя гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, десятки единиц необходимой техники для города-побратима Самарской области - Снежное. За такое сотрудничество Глава региона поблагодарил руководство и трудовой коллектив предприятия.



«Я уверен, что и этими трудовыми подвигами коллектив гордится, и будет гордиться впредь», - обратился к работникам предприятия Дмитрий Азаров.



«Мы гордимся тем, что на нашем предприятии работают люди, ценностными приоритетами для которых являются патриотизм, забота о тех, кто нуждается в нашей помощи. Работники нашего предприятия оказали помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в наш регион. Наши волонтёры приняли участие в сборе средств и предметов первой необходимости, и сегодня мы эту работу продолжаем», - сообщил генеральный директор АО «Транснефть-Приволга» Дмитрий Бузлаев, поблагодарив сотрудников за активное участие и вклад в развитие компании.



Генеральный директор «Транснефть-Приволга» отметил, что коллектив предприятия сегодня продолжает выполнять задачи по ритмичной транспортировке нефти в регионы страны. В приоритетах компании инновационное развитие, масштабное внедрение современных решений по автоматизации и цифровой трансформации производственных процессов. Хороших показателей предприятие достигло и по программам импортозамещения.



Более 3000 работников в Самарской области сегодня обеспечивают надежную и бесперебойную работу трубопроводной системы, работая подчас в сложных условиях, но показывая достойный результат.



«Я рассчитываю, что такая уверенная работа несмотря на все сложности, которые нам пытаются создать, будет продолжена. И конечно мы будем расширять наше социальное партнерство во имя и во благо человека, нашей великой и прекрасной Родины – России, во славу нашей Самарской земли», - резюмировал губернатор, вручив заслуженные награды работникам предприятия.

Фото: департамент информационной политики СО