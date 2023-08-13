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Дмитрий Азаров поздравил с праздником строителей региона

13 августа 2023 11:02
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Дмитрий Азаров поздравил с праздником строителей региона

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Строительство жилья и социальных объектов – один из драйверов развития региональной экономики, отрасль, где создаются новые рабочие места, аккумулируются передовые технологии, применяются самые современные материалы.

Несмотря на беспрецедентные санкции, строительный комплекс региона продолжает динамично развиваться. Об этом свидетельствует выполнение задач реализуемого по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках нацпроекта в 2022 году введено 1,88 млн кв. метров жилья, из ветхого и аварийного фонда расселены более пяти тысяч человек. Получила новый импульс программа социального жилья — обеспечены крышей над головой тысячи молодых семей, детей-сирот и ветеранов – тружеников тыла. Кроме того, из федерального реестра исключен 31 объект и удовлетворены права 1600 граждан – участников долевого строительства, что является рекордным показателем за все минувшие годы.

Вместе со строительством нового жилья создается и вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, спортивные и культурные объекты. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» меняется облик городов и сельских территорий нашего региона.

Ваш вклад в эти результаты неоценим. Вас отличает самоотверженный труд, стремление сделать жизнь наших земляков более комфортной и благополучной. Особо необходимо отметить специалистов, помогавших в восстановлении новых субъектов Российской Федерации, и, в частности, тех, кто трудился и продолжает трудиться на строительных объектах в городе-побратиме Снежное Донецкой Народной Республики. Успехи в вашей мирной профессии – залог счастливого будущего поколений россиян!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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