Я нашел ошибку
Главные новости:
Свыше 45 тысяч клиентов ЭнергосбыТ Плюс погасили старые долги в 2021 году
Свыше 45 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» погасили старые долги в 2021 году
В доме в Самаре взорвался газовый баллон, выбило стекло
В доме в Самаре взорвался газовый баллон, выбило стекло
Самарец обвинил полицейского в применении электрошокера на митинге
Самарец обвинил полицейского в применении электрошокера на митинге
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
Самарцы стали реже жаловаться на микрофинансовые организации
Самарцы стали реже жаловаться на микрофинансовые организации
Самарцев научат скрапбукингу
Самарцев научат скрапбукингу
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
0.79
EUR 90.05
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона

25 марта 2021 11:43
67
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Вы выбрали особую, очень важную миссию – сохранения, преумножения и развития культуры России во всей ее полноте и многообразии. Культура не только дает ключ к пониманию народа, его исторических и духовных корней, но и во многом формирует личность каждого человека, оказывает серьезное влияние на его мировосприятие и суждения.

Общение с искусством пробуждает в каждом из нас лучшие качества. Искусство может утешить и ободрить, научить и вдохновить на новые свершения. Вот почему так важно вовлекать в культурную среду подрастающее поколение, с самого раннего возраста формировать у детей эстетические потребности.

Решению этой важной задачи способствует реализация в Самарской области национального проекта «Культура», инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря нацпроекту в нашем регионе создается качественно новая культурная среда. В городах и селах строятся новые и ремонтируются существующие дома культуры, театры и музеи. Суперсовременные модельные библиотеки становятся центрами досуга для детей и взрослых. Получают новые инструменты и оборудование школы искусств, а благодаря виртуальным концертным залам жители приобщаются к лучшим образцам российского и мирового искусства.

Но конечно, в центре любых преобразований всегда – человек. Именно благодаря вашим усилиям, вашему профессионализму и преданности своему высокому призванию культурная жизнь в нашем регионе не замерла даже в 2020-м году, когда мы столкнулись с беспрецедентной угрозой пандемии. Вы смогли в кратчайшие сроки перестроить работу и продолжить радовать своих зрителей, слушателей, почитателей. В период самоизоляции, когда многим людям было тяжело психологически, вы буквально лечили искусством, дарили людям радость и возвращали позитивный настрой.

Дорогие друзья! Мы обязательно продолжим создавать для вас современные, комфортные условия для работы и новые возможности для творчества. Совсем недавно открылось после реставрации здание Самарского театра кукол, полным ходом идет реализация флагманского проекта по созданию филиала Третьяковской галереи. И в том, что наша губерния продолжает оставаться крупнейшим центром культуры Поволжья, культурным сердцем России, я вижу вашу огромную заслугу. И пусть сегодня театр начинается не с вешалки, а с маски – культурная жизнь продолжает развиваться и вовлекать в свою орбиту все новых жителей региона.

Искренне благодарю вас за труд на благо земли самарской, мастерство, искренность, вдохновение и талант, которыми вы щедро делитесь с жителями Самарской области, нашей страны и всего мира!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих побед и успехов во всем!

Губернатор Самарской области  Д.И.Азаров

Фото: Департамент информационной политики

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона
25 марта 2021  11:43
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона
63
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
25 марта 2021  11:36
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
98
Самарцы активно скупают рассаду
25 марта 2021  10:32
Самарцы активно скупают рассаду
259
Весь список

Здравоохранение
Он сделал вторую инъекцию вакцины ГамКовидВак. 
24 марта 2021  20:14
Самарец стал 100-тысячным жителем региона, который завершил вакцинацию от коронавируса   
346
По поручению главы региона на 20 бригад скорой помощи в Самаре стало больше.
24 марта 2021  17:56
В прошлом году в регионе было сформировано  более 100 инфекционных бригад на станциях скорой помощи
300
Это позволит бесконтактно и более безопасно исследовать изменения в состоянии здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией. 
24 марта 2021  15:51
Для диагностики пациентов с COVID-19 самарские ученые решили прибегнуть к методу термографии
457
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1476
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15232
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16539
Весь список
Туризм
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
25 марта 2021  11:28
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
65
Самара представила турпредложения на лето
24 марта 2021  09:55
Самара представила турпредложения на лето
295
Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами
23 марта 2021  11:34
Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами
404
Весь список
Образование
Родители будущих первоклассников еще могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме
25 марта 2021  10:47
Родители будущих первоклассников еще могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме
99
Заявки от претендентов на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха» принимаются до 1 июня.
24 марта 2021  14:03
«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет начали прием заявок от выпускников на участие в спецпроекте «Крылья Ростеха»
442
Всероссийские проверочные работы напишут более 100 тысяч школьников Самарской области
24 марта 2021  13:13
Всероссийские проверочные работы напишут более 100 тысяч школьников Самарской области
258
Весь список

Культура
Самарцев научат скрапбукингу
25 марта 2021  10:56
Самарцев научат скрапбукингу
154
Цель мероприятия – встреча весны в творческих традициях башкирского народа и укрепление межнациональных отношений.
24 марта 2021  16:41
В ДК «Заря» состоится башкирский межнациональный праздник «Карга туй» – праздник прилета птиц
412
Праздник Навруз – один из древнейших на земле: его отмечали еще до VII века до н. э. и считали главным.
23 марта 2021  18:10
В Самаре состоится областной межнациональный праздник «Навруз-2021»
840
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2413
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4180
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15476
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
494
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
964
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2076
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
316
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
618
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
370
План текущего года – это 1,7 млн квадратных метров нового жилья в Самарской области
24 марта 2021  12:42
План текущего года – это 1,7 млн квадратных метров нового жилья в Самарской области
Строительство
354
Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды
24 марта 2021  10:41
Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды
Благоустройство региона
339
Весь список