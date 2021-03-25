Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона

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Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Вы выбрали особую, очень важную миссию – сохранения, преумножения и развития культуры России во всей ее полноте и многообразии. Культура не только дает ключ к пониманию народа, его исторических и духовных корней, но и во многом формирует личность каждого человека, оказывает серьезное влияние на его мировосприятие и суждения.

Общение с искусством пробуждает в каждом из нас лучшие качества. Искусство может утешить и ободрить, научить и вдохновить на новые свершения. Вот почему так важно вовлекать в культурную среду подрастающее поколение, с самого раннего возраста формировать у детей эстетические потребности.

Решению этой важной задачи способствует реализация в Самарской области национального проекта «Культура», инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря нацпроекту в нашем регионе создается качественно новая культурная среда. В городах и селах строятся новые и ремонтируются существующие дома культуры, театры и музеи. Суперсовременные модельные библиотеки становятся центрами досуга для детей и взрослых. Получают новые инструменты и оборудование школы искусств, а благодаря виртуальным концертным залам жители приобщаются к лучшим образцам российского и мирового искусства.

Но конечно, в центре любых преобразований всегда – человек. Именно благодаря вашим усилиям, вашему профессионализму и преданности своему высокому призванию культурная жизнь в нашем регионе не замерла даже в 2020-м году, когда мы столкнулись с беспрецедентной угрозой пандемии. Вы смогли в кратчайшие сроки перестроить работу и продолжить радовать своих зрителей, слушателей, почитателей. В период самоизоляции, когда многим людям было тяжело психологически, вы буквально лечили искусством, дарили людям радость и возвращали позитивный настрой.

Дорогие друзья! Мы обязательно продолжим создавать для вас современные, комфортные условия для работы и новые возможности для творчества. Совсем недавно открылось после реставрации здание Самарского театра кукол, полным ходом идет реализация флагманского проекта по созданию филиала Третьяковской галереи. И в том, что наша губерния продолжает оставаться крупнейшим центром культуры Поволжья, культурным сердцем России, я вижу вашу огромную заслугу. И пусть сегодня театр начинается не с вешалки, а с маски – культурная жизнь продолжает развиваться и вовлекать в свою орбиту все новых жителей региона.

Искренне благодарю вас за труд на благо земли самарской, мастерство, искренность, вдохновение и талант, которыми вы щедро делитесь с жителями Самарской области, нашей страны и всего мира!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих побед и успехов во всем!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото: Департамент информационной политики