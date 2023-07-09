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Благодарю вас за трудолюбие, профессионализм и высокую организованность.
Дмитрий Азаров поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником
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Дмитрий Азаров поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником

9 июля 2023 14:52
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Благодарю вас за трудолюбие, профессионализм и высокую организованность.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской почты!

Ваш труд очень важен для жителей Самарской области и всей страны.
Созданная в конце XIX века, земская почта постепенно расширила свою географию от Самарского уезда до масштабов всей губернии. Сегодня почтовой связью охвачены все населенные пункты области. На территории нашего региона работают сотни отделений, значительная часть которых находится в сельской местности. Почтовая служба оснащена высокотехнологичными средствами связи и коммуникаций. При этом предлагаемый перечень ее услуг неуклонно расширяется, растет их качество, повышается доступность.
Региональные власти активно сотрудничают с Почтой России - подписано Соглашение о сотрудничестве, на территории индустриального парка «Преображенка» открыт логистический центр, готовится к открытию колл-центр Почты России, который будет работать на всю страну. Мы и впредь будем оказывать самарскому филиалу Почты России всестороннюю поддержку в реализации значимых проектов.
Невозможно просто представить единство страны без Почты России. Именно вы связываете судьбы людей, поддерживаете взаимосвязи, без которых ни один человек не может ощущать себя счастливым. Каждый человек кому-то нужен. А вы помогаете это ощущение поддерживать в нашем обществе в целом и в каждом жителе Самарской области.
Благодарю вас за трудолюбие, профессионализм и высокую организованность. Уверен, что ваше стремление шагать в ногу со временем, верность славным трудовым традициям, заложенным ветеранами отрасли, умение активно использовать самые современные информационные технологии и в дальнейшем будут способствовать эффективной работе почтовой службы.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых значимых достижений в работе!

Губернатор  Самарской области  Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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