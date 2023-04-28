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Дмитрий Азаров поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

28 апреля 2023 17:59
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Выезжая на место ДТП, техногенной или природной катастрофы, несчастного случая или в квартиры и дома, вы, как ангелы-хранители спасаете человеческие жизни.

Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи!

Свой профессиональный праздник, учрежденный по предложению Президента страны Владимира Владимировича Путина в 2020 году, многие из вас встречают на дежурстве.

В основе вашей профессии – обостренное чувство долга, преданность своему высокому призванию и та особая способность к сопереживанию, которая никогда не оставляет вас равнодушными к чужой беде. Днем и ночью, независимо от погоды и времени года, несмотря колоссальное нервное напряжение и изматывающий график работы вы спешите к тем, кто наполнен тревогой и болью, кто с надеждой ждет вашей помощи. Выезжая на место ДТП, техногенной или природной катастрофы, несчастного случая или в квартиры и дома, вы, как ангелы-хранители спасаете человеческие жизни.

Чтобы повысить эффективность работы скорой медицинской помощи, региональное Правительство большое внимание уделяет укреплению материально-технической базы СПМ, кадровому обеспечению экстренной службы. Отрадно, что за последние годы нам удалось полностью обновить автопарк «скорой» и существенно укрепить автомобилями службу неотложной помощи.

Хочу искренне поблагодарить вас за тот огромный вклад, который вы вносите в сохранение жизни и здоровья людей, повышение качества и доступности медицинских услуг. Уверен, что тысячи и тысячи наших земляков присоединятся к сердечным словам благодарности в ваш адрес.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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