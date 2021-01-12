Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов органов с Днем работника прокуратуры

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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

Органы прокуратуры надежно стоят на страже законности и порядка, защищают конституционные права и свободы граждан.

От эффективности этого важнейшего государственного института во многом зависит успех реализации национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, достижение национальных целей развития страны, повышение благополучия общества и качества жизни граждан.

Среди приоритетов вашей работы — соблюдение пенсионного и бюджетного законодательства, обеспечение законности в сфере ЖКХ, защита прав дольщиков, создание благоприятных условий для развития бизнеса и что особенно важно — координация действий правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Хочу выразить искреннюю благодарность ветеранам ведомства, внесшим особый вклад в развитие губернии, обеспечение безопасной и комфортной жизни наших земляков.

Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и преумножает профессиональные традиции своих предшественников. Представителей прокурорского корпуса Самарской области отличают верность служебному долгу, компетентность и высокая ответственность за результаты своего труда.

Мы и в дальнейшем будем оказывать вам необходимую поддержку по всем направлениям прокурорской деятельности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров