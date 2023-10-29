Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником

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Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительство и работа объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и торговли региона невозможны без вашего каждодневного труда.

О значимости автотранспортного комплекса и заслугах самарских автомобилистов свидетельствует тот весомый вклад, который вы вносите в укрепление региональной экономики, повышение уровня благосостояния наших земляков, что крайне важно в условиях жесточайшего санкционного давления со стороны недружественных стран.

Правительство области придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в губернии активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура, в соответствии с государственной программой «Развитие энергетики» расширяется рынок газомоторного топлива, закупается современная дорожно-коммунальная техника.

Особое внимание уделяется обновлению парка городского пассажирского транспорта. Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, а также федеральному гранту за эффективное региональное управление Самарская область приобретает новые автобусы и трамваи.

Дорогие друзья! Ваша профессия требует высочайшего мастерства, самодисциплины, ответственности, а зачастую и мужества, особенно при транспортировке гуманитарных грузов в зону СВО. Уверен, что ваши профессиональные качества, традиции, заложенные ветеранами автотранспортного комплекса, и в дальнейшем позволят вам успешно решать все поставленные задачи.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и безаварийных дорог!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров