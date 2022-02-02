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Дмитрий Азаров поздравил победителей регионального конкурса компаний «Достояние Губернии – 2021»

2 февраля 2022 20:04
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По итогам конкурсного отбора экспертным жюри были определены 33 финалиста –  лучшие компании года.

В среду, 2 февраля, с соблюдением всех санитарных требований состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса компаний «Достояние губернии – 2021». Он проводится «Самарским областным вещательным агентством» и телеканалом «ГУБЕРНИЯ» совместно с Общественной палатой региона при поддержке Правительства области уже на протяжении пяти лет.

За это время интерес к конкурсу со стороны бизнеса значительно вырос. Если в 2017 году заявки подали 156 предприятий, то в 2021 более чем в два раза больше – 348 организаций региона. За 5 лет почетное звание «Достояние губернии» получили уже 40 компаний. Этот статус присваивается за весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала, повышение качества жизни жителей самарской земли.

По итогам конкурсного отбора экспертным жюри, в состав которого вошли руководители министерств и ведомств региона, представители общественных объединений и профсоюзных организаций, были определены 33 финалиста – это крупные компании и предприятия малого и среднего бизнеса, социальные учреждения и учреждения культуры, общественные объединения региона.

Из их числа победителями конкурса выбраны 11 организаций. Их руководителей и трудовые коллективы в режиме видеоконференции, ставшим в период пандемии привычным форматом общения, поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению руководителя региона, «Достояние губернии», привлекая внимание общественности к деятельности передовых компаний, является подтверждением «огромного потенциала Самарской области – силы таланта, идей, традиций предприимчивых, креативных, ответственных бизнесменов».

Сегодня Президентом России Владимиром Путиным подчеркивается важность принятия системных мер для улучшения делового и инвестиционного климата в стране, создания всех условия для самореализации. Поэтому создание в регионе комфортной среды для людей труда и своего дела – приоритет в работе Правительства области.

«Уверен, что участие в конкурсе откроет для самарских компаний новые возможности, позволит внести свой заметный вклад в укрепление экономики, повышение уровня и качества жизни земляков, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Со своей стороны обещаю, что мы и дальше будем поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. Вкладывая душу, знания и энергию в будущее, вы должны видеть перспективы отдачи средств и быть уверенными в надежности своих вложений. К этому стремимся».

Победителем в самой популярной номинации конкурса – «Бренд региона» – стал Самарский хлебозавод №5. Решением жюри в номинации «Промышленность» лучшим стал «Самарский Стройфарфор». Победителем направления «Предпринимательство. Малый и средний бизнес» стало сельскохозяйственное предприятие Борского района «Колхоз имени Чапаева». АО «НИВА» признана лидером в агропромышленном секторе. В номинации «Региональное предпринимательство» победила сыроварня «Фромаж Де Вера».

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что такой конкурс как «Достояние губернии» – прекрасный повод поблагодарить предпринимателей и успешные предприятия за работу, которую они провели в 2021 году и за тот вклад, который они внесли в развитие региона.

«Мы все живем в непростое время, и вы успешно приняли вызов, который был брошен всему миру и, конечно, нашей Самарской области. Если 2020 год был по-настоящему сложным, и 2021 год был непростым, то сегодня мы можем сказать, что экономика региона восстанавливается. Мы достигли докризисного уровня валового регионального продукта. Растет промышленное производство, и здесь мы занимаем лидерские позиции в ПФО и стране. Регион сделал рывок в части улучшения инвестиционного климата. Мы входим в десятку ведущих субъектов России и это отражается на росте предпринимательской активности и инвестиций. Среди всех номинаций конкурса представлены все направления развития региона, которые находятся в фокусе внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства региона», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

«Нашу губернию часто называют космической столицей России, автомобильной столицей страны, а в последние годы отраслей, где мы усиливаем свое влияние, становится так много, что скоро мы будем научно-промышленной столицей России, для этого у нас все есть: мощная команда Губернатора, мощные вузы, мощная промышленность», – добавил депутат Государственной думы Владимир Гутенев.

Торговая марка «У Палыча» стала «товаром народного потребления». В номинации «Наука и технологии будущего» победу одержала Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, врачи которой, как и все медработники учреждений здравоохранения, сегодня находятся на передовой борьбе с коронавирусной инфекцией. «Это очень высокая и достойная награда всех врачей, медицинских сотрудников, которые в это нелегкое время полностью отдаются своей профессии, – отметил главный врач Сергей Пушкин. – Хочу сказать большое спасибо Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, который уделяет огромное внимание системе здравоохранения».

«Прошлый год был Годом науки и технологий. И учеными нашего региона достигнуты значимые результаты. Научно-образовательный центр «Инженерия будущего», созданный по решению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, стал лучшим среди всех НОЦ в стране. Это огромное достижение всего коллектива научных работников и тех, кто занимается наукой и технологиями, – отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. – И не случайно решением Президента России предстоящее десятилетие будет посвящено науке».

Санаторий «Красная глинка» победил в номинации «Здоровье и красота». Учебно-спортивный центр «Чайка» стал лидером в номинации «Регион спорта». А театр-студия «Грань» одержал победу в номинации «Гостеприимная губерния». «Мы всегда рады гостям. Уверен, благодаря поддержке Губернатора мы построим новое современное, уютное здание для нашего театра – то, к чему мы долго шли», – отметил художественный руководитель Денис Бокурадзе.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова уверена: «Конкурс «Достояние губернии» очень серьезно влияет на развитие ключевых отраслей экономики».

Региональная общественная организация «Союз женщин Самарской области» одержала лидерство в номинации «Милосердие и доброта».

Стать обладателем диплома, памятной статуэтки и статуса «Достояние губернии» могут все предприятия Самарской области. Для этого достаточно заявить о себе, подав заявку на участие в конкурсе, который пройдет и в этом году.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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