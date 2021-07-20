Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам

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Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Этот праздник на протяжении многих веков объединяет мусульман во всём мире, символизируя преданность вере, общую радость, стремление к добру и милосердию.

В нашей области, где исстари в мире и согласии проживают разные народы, Курбан-байрам широко отмечают татары, башкиры, азербайджанцы, таджики, узбеки, представители многих других национальностей.

Мусульманское сообщество играет важную роль в жизни губернии. Региональное духовное управление мусульман Самарской области при Центральном духовном управлении мусульман России вносит значимый вклад в укрепление дружбы между народами, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

Вместе с представителями других традиционных конфессий мусульмане активно участвуют в реализации планов опережающего развития региона. И в этой общности мы всегда черпали силу. В ней — источник нашего единства и поступательного движения вперёд.

Сегодня перед нами стоит множество масштабных задач. Решить их можно только объединив усилия всех людей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Только вместе мы можем укрепить лидерские позиции нашего региона — на благо наших современников и потомков.

Уважаемые земляки! Сердечно желаю вам здоровья, счастья, успехов в делах и начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров