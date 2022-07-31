Дмитрий Азаров поздравил личный состав и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником

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Уважаемые офицеры, мичманы, матросы и ветераны ВМФ!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

Наш флот имеет славную историю и богатые боевые традиции. Навечно вписаны в ратную летопись Российского государства громкие победы Федора Федоровича Ушакова, Павла Степановича Нахимова и многих других знаменитых флотоводцев, подвиги, совершенные военными моряками в годы Великой Отечественной войны.

Достойно продолжают эту героическую эпопею нынешние защитники Отечества, несущие нелегкую вахту на наших морских границах и на просторах мирового океана, выполняющие свой воинский долг в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Боевая мощь флота, создаваемая десятилетиями упорного, самоотверженного труда военнослужащих, инженеров, конструкторов, рабочих является гарантом мирного и стабильного развития России, ее суверенитета и национальной безопасности.

Морскую закалку получили тысячи наших земляков, служивших в ВМФ. И сегодня они с гордостью вспоминают свои флотские будни. Уверен, что наши ребята и впредь будут достойно нести службу на водных рубежах нашей Родины, в том числе в составе гвардейского экипажа атомной подводной лодки «Самара», с которой наш регион поддерживает многолетние дружеские связи.

От всего сердца желаю всем, кто связал свою судьбу с Военно-Морским Флотом России крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и успехов во всех начинаниях на благо нашей Отчизны!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото: департамент информационной политики СО