Дмитрий Азаров поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил России с праздником

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Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил России!

На протяжении всей новейшей истории Российского государства военная авиация была надежным щитом, защищающим мирное небо над просторами нашей необъятной Родины.

Наши асы отважно громили врага в годы Великой Отечественной войны, в том числе на легендарных штурмовиках Ил-2, собранных в Куйбышеве, запасной столице СССР, достойно решали поставленные перед ними задачи в локальных войнах и конфликтах послевоенного времени, что помогало сохранять жизни наших солдат и офицеров «на земле».

И сегодня военные летчики, авиационные техники, специалисты аэродромной службы самоотверженно выполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, проявляя при этом высочайшее мастерство, мужество и героизм. Среди них – выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, которое является настоящей кузницей летных кадров.

Давние дружеские связи наш регион поддерживает с личным составом гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Краснознаменной Донбасской базы, шефствуя над экипажами стратегических бомбардировщиков «Самара» и «Николай Кузнецов».

Наши военные авиаторы и в дальнейшем будут делать все для того, чтобы воздушные рубежи России были надежно защищены.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров