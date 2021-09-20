Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома региона

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В понедельник, 20 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами министерств, ведомств и муниципалитетов Самарской области. В числе прочих обсуждался вопрос о ходе отопительного сезона в регионе.

Поручение заблаговременно начать отопительный сезон в текущем году гораздо раньше нормативных сроков Дмитрий Азаров поставил 15 сентября. Такое решение было принято в связи с наступлением похолодания для комфорта горожан, а также для минимизации рисков распространения сезонных заболеваний.

На сегодняшний день все муниципалитеты приступили к подаче тепла. Традиционно в первую очередь начали подключение социальных объектов. Об этом доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.

Практически 100% объектов подключены в двух районах области – Волжском и Красноармейском. В целом в регионе подача отопления осуществлена в 68% детских дошкольных учреждений, 60% средних общеобразовательных учреждений, 33% учреждений дополнительного образования, 67% медицинских объектов, при этом отапливаются практически все стационары. Исключение составляет Самарская городская детская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой, где исправляют повреждение теплопровода. Планируется, что сегодня до конца текущего дня ремонтные работы будут завершены, и больнице будет организована подача отопления. Также тепло стало почти в 20% многоквартирных домах региона.

«Все социальные объекты будут подключены не позднее 22 сентября», - заверил министр.

«Я считаю, что темпы необходимо наращивать. Невзирая на более высокие температуры, чем те, что являются нормативными для начала отопительного сезона, мы отопительный сезон начинаем раньше. Ускоряйте темпы. Все возможности для этого есть - вся система теплоснабжения собрана», - поставил задачу губернатор.

О ходе отопительного сезона в областной столице доложил первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко. Он сообщил, что в Самаре подключено к отоплению 71% стационаров, 78% детских садов, 76 % школ.

Первый заместитель главы городского округа Самара отметил, что сегодня к концу дня будут отапливаться около 25% многоквартирных домов, и ежедневно количество подключенных жилых домов будет увеличиваться на 9%.

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц сообщил, что в Автограде больницы и стационары отапливаются уже с пятницы, также подключено 35 % детских садов, 26 % школ, 29 % объектов культуры, большая часть поликлиник. По большинству объектов отмечается полная готовность к подключению, необходима только заявка от ответственных структур.

Губернатор поручил министрам здравоохранения, образования, спорта Самарской области, а также главам муниципалитетов предпринять все необходимые меры, чтобы все заявки были поданы, и тепло пришло во все учреждения и жилые дома как можно раньше.

«Пусть ваши подведомственные учреждения как регионального, так и муниципального уровня подают заявки. Мы делаем это превентивно, чтобы люди не мерзли в тот период, когда возникает дополнительная угроза ОРВИ. Проведите совещания с управляющими компаниями и подключайте отопление в домах. Люди уже начинают включать отопительные приборы. Мы еще в конце мая определились, что начнем отопительный сезон раньше. Не надо дожидаться, когда на ковидную пандемию наложится еще и эпидемия гриппа. Не создавайте проблему перегрузки системы здравоохранения. Она и сейчас уже работает в очень напряженном режиме», - резюмировал губернатор.