Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш во время оттепели 

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Оперативно организовать работу всех ответственных структур с учётом метеопрогноза – такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед главами муниципальных образований на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Проконтролировать работу управляющих компаний по расчистке от снега подведомственных им территорий было поручено Госжилинспекции региона.

Особое внимание глава региона поручил уделить расчистке крыш и безопасности проведения таких работ.

На текущей неделе синоптики прогнозируют потепление и осадки. Температура воздуха повысится, в дневные часы до плюсовых значений.

«Очевидно, что в период оттепели там, где крыши не расчищены, возникают дополнительные риски и угрозы. Нужно организовать работу в кратчайшие сроки, начиная с сегодняшнего дня, чтобы не допустить внештатных ситуаций. Не забывайте о вашей персональной ответственности, напоминайте о личной ответственности руководителям управляющих компаний», - подчеркнул губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.

Фото: администрация Самары