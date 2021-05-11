Дмитрий Азаров поручил проверить соблюдение мер безопасности в школах региона в связи с трагедией в Казани

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области в связи с трагедией в Казани.

11 мая, при стрельбе в казанской школе №175 погибли ученики восьмого класса и их учительница. В связи с этим по поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования.

Также глава региона направил соболезнования родным погибших и пострадавших на имя Президента республики Рустама Минниханова.

«От имени Правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и близким погибших учеников и учителя школы в Казани.

Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка — эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека.

Каждый из нас, жителей Самарской области, воспринимает случившуюся трагедию как личную невосполнимую потерю. Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния. Вечная память погибшим, пострадавшим – скорейшего выздоровления!», — подчеркнул глава региона.