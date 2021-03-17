Дмитрий Азаров помог семье из Приволжья приобрести ортопедическую кровать для больного ребенка

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В среду, 17 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Приволжском районе. В планах Главы региона – проверить качество работ по реконструкции школы №1 в селе Приволжье, пообщаться с жителями и обсудить с активом района планы по социально-экономическому развитию муниципалитета.

Находясь в Приволжье, Дмитрий Азаров заехал в гости к многодетной семье Клементьевых. У Дениса и Анны четверо детей, один из которых, 8-летний Слава, нуждается в особом уходе: у мальчика ДЦП. Так как Славик нуждается в постоянном присмотре и заботе, да и младше дочке Юле всего 2 месяца, мама не работает, семью содержит отец.

Семья постепенно отстраивают дом, в котором хватит места для всех детей. Дом строит сам глава семьи – после работы. Все деньги уходят в строительство, поэтому крупные покупки даются нелегко. И когда встал вопрос о приобретении специальной ортопедической кровати для Славика, Анна и Денис решили обратиться за помощью, написали Дмитрию Азарову в социальные сети.

Сегодня Глава региона проведал семью и передал сертификат на покупку специальной ортопедической кровати. Денис и Анна поблагодарили Дмитрия Азарова и отметили, что кровать решит ряд проблем: у Славика появится специализированное спальное место, бортики на такой кровати и противопролежневый матрас помогут обеспечить комфорт и безопасность ребенка, который значительную часть времени проводит лежа.

«Он у нас мальчик активный: одного его на обычном диване оставлять нельзя – упадет, потому что крутится, вертится, наблюдает за происходящим вокруг, – рассказала мама ребенка. – Самое главное, что у такой кровати есть специальный матрас. Из-за того, что ребенок лежит на обычном диване, у него могут появиться пролежни, что очень вредно».

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, родители не отчаиваются и регулярно возят Славика на реабилитацию в Самару. Между курсами ежедневно проводят ему специальный массаж и помогают делать лечебную физкультуру. И есть результат: ребенок пытается стоять, делать первые шаги при поддержке родных, узнает всех членов семьи.

Дмитрий Азаров поинтересовался у семьи, нужна ли им еще какая-то помощь. Клементьевы ответили, что пока больше ни в чем не нуждаются.

«Если что – обращайтесь, поможем», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас у семьи не только добротный дом, но и собственное хозяйство: куры, свиньи, огород. Чтобы выращивать овощи не только в сезон, семья приобрели теплицу за счет средств социального контракта.