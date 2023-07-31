Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск

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Военнослужащие Самарской области, проходящие службу в 43 полку, начали получать долгожданные отпуска. Ранее с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса к Губернатору Дмитрию Азарову во время встречи 19 июля обращались семьи военнослужащих. Буквально на следующий день Глава региона обозначил проблему, которая беспокоит близких бойцов, на встрече с заместителем Министра обороны РФ Николаем Панковым. Дмитрий Азаров обсудил с замглавы российского военного ведомства вопросы конкретных бойцов, передал обращения от жен военнослужащих 43 полка, в том числе, касающиеся предоставления отпусков бойцам. Благодаря усилиям Дмитрия Азарова Минобороны взяло ситуацию на контроль, вопрос удалось решить. Бойцов из Самарской области, служащих в 43 полку, начали отправлять в отпуска. Первые из них уже приехали домой на побывку.

«Я очень благодарен Министерству обороны. Мне удалось донести до заместителя Министра обороны тревогу семей военнослужащих, мы обсудили этот вопрос, и первые бойцы из 43 полка прибывают в Самарскую область в отпуска. Надеюсь, эта ротация будет регулярная, как и положено», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из отпускников Сергей - тренер по тхэквондо в Новокуйбышевске, работает с детьми и подростками, обучая их единоборствам и прививая принципы здорового образа жизни. Его воспитанники – победители и призеры различных соревнований. Осенью прошлого года Сергей отправился на СВО защищать Родину. После подготовки был направлен в составе 43 полка «за ленточку», где выполнял воинский долг последние полгода. Дома его ждали супруга и маленький сын Миша.

«Очень переживали и скучали, но все это время мы не виделись», - рассказывает жена военнослужащего Мария.

«Нас в отпуск долго не отпускали, но буквально в один момент все изменилось. Нам сказали, что начинают отправлять в отпуск. Конечно, это долгожданное событие для меня», - отметил военнослужащий Сергей. - В планах – увидеться с родственниками, друзьями, моими учениками-спортсменами. Соскучился по всем. Конечно, немного проведу время на Волге и на природе, чтобы вспомнить, каково это – отдыхать».

От приезда домой защитника Отечества его семью переполняют радостные эмоции. «Наконец-то мы дождались! Для нас это очень волнительно, мы рады!», - признается супруга военнослужащего.

Отметим, что Губернатор Дмитрий Азаров с первых дней проведения специальной военной операции находится на связи с бойцами и их родными. Глава региона регулярно бывает в зоне проведения СВО и встречается с военнослужащими, чтобы узнать у них, какая помощь требуется им самим и их семьям. Глава региона содействует в передаче бойцам гуманитарной помощи, экипировки, снаряжения, техники, а также писем поддержки от земляков.