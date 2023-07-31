Я нашел ошибку
Главные новости:
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
В Самарской области оценят организации на готовность к внедрению искусственного интеллекта
В Самарской области оценят организации на готовность к внедрению искусственного интеллекта
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары
Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары
В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары
В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары
В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода
В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода
в Самарской области стартовал проект «Vремя отважных»
В Самарской области стартовал проект «Vремя отважных»
Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения
Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
0.96
EUR 99.96
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск

31 июля 2023 17:14
48
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск

Военнослужащие Самарской области, проходящие службу в 43 полку, начали получать долгожданные отпуска. Ранее с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса к Губернатору Дмитрию Азарову во время встречи 19 июля обращались семьи военнослужащих. Буквально на следующий день Глава региона обозначил проблему, которая беспокоит близких бойцов, на встрече с заместителем Министра обороны РФ Николаем Панковым. Дмитрий Азаров обсудил с замглавы российского военного ведомства вопросы конкретных бойцов, передал обращения от жен военнослужащих 43 полка, в том числе, касающиеся предоставления отпусков бойцам. Благодаря усилиям Дмитрия Азарова Минобороны взяло ситуацию на контроль, вопрос удалось решить. Бойцов из Самарской области, служащих в 43 полку, начали отправлять в отпуска. Первые из них уже приехали домой на побывку.

«Я очень благодарен Министерству обороны. Мне удалось донести до заместителя Министра обороны тревогу семей военнослужащих, мы обсудили этот вопрос, и первые бойцы из 43 полка прибывают в Самарскую область в отпуска. Надеюсь, эта ротация будет регулярная, как и положено», - подчеркнул Дмитрий Азаров.  

Один из отпускников Сергей - тренер по тхэквондо в Новокуйбышевске, работает с детьми и подростками, обучая их единоборствам и прививая принципы здорового образа жизни. Его воспитанники – победители и призеры различных соревнований. Осенью прошлого года Сергей отправился на СВО защищать Родину. После подготовки был направлен в составе 43 полка «за ленточку», где выполнял воинский долг последние полгода. Дома его ждали супруга и маленький сын Миша.

«Очень переживали и скучали, но все это время мы не виделись», - рассказывает жена военнослужащего Мария. 

 «Нас в отпуск долго не отпускали, но буквально в один момент все изменилось. Нам сказали, что начинают отправлять в отпуск. Конечно, это долгожданное событие для меня», - отметил военнослужащий Сергей. - В планах – увидеться с родственниками, друзьями, моими учениками-спортсменами. Соскучился по всем.  Конечно, немного проведу время на Волге и на природе, чтобы вспомнить, каково это – отдыхать».

От приезда домой защитника Отечества его семью переполняют радостные эмоции. «Наконец-то мы дождались! Для нас это очень волнительно, мы рады!», - признается супруга военнослужащего.

Отметим, что Губернатор Дмитрий Азаров с первых дней проведения специальной военной операции находится на связи с бойцами и их родными. Глава региона регулярно бывает в зоне проведения СВО и встречается с военнослужащими, чтобы узнать у них, какая помощь требуется им самим и их семьям. Глава региона содействует в передаче бойцам гуманитарной помощи, экипировки, снаряжения, техники, а также писем поддержки от земляков.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
29 июля 2023, 12:01
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
Министр труда и соцзащиты РФ отметил выстроенную в Самаре и области работу по предоставлению социального контракта. Общество
866
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023, 20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе. Благоустройство
737
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023, 13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
В Самаре асфальтобетонное покрытие уже уложено на 32 из 42 заявленных участков. Благоустройство
516
В центре внимания
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
31 июля 2023  17:14
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
47
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
31 июля 2023  15:31
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
120
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
31 июля 2023  14:42
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
142
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
31 июля 2023  14:37
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
370
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
29 июля 2023  12:01
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
869
Весь список