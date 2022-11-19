Дмитрий Азаров поддержал инициативу Союза журналистов об установке памятной доски Борису Кожину

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Самарское областное отделение Союза журналистов России выступило с инициативой установить памятную доску Борису Александровичу Кожину, корифею самарской журналистики, члену Союза журналистов России, Союза кинематографистов России, писателю, сценаристу, педагогу – человеку, внесшему огромный вклад в развитие культуры Самарской области.

Борис Кожин ушел из жизни 22 октября 2021 года, оставив большое наследие, он – редактор более 400 номеров киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича увековечены имена многих известных самарцев и сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе.

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поддержал инициативу Союза журналистов по увековечиванию имени Бориса Кожина.

Памятную доску предлагается установить в Самаре, на стене дома, в котором жил Борис Кожин.

19 ноября в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет арт-показ новой документальной картины «Борис Кожин. Гражданин Самары» (Самара, 2022, 12+). Самарцы снова встретятся с Борисом Кожиным, теперь уже героем фильма, услышат его уникальный голос. Летописец Самары, талантливый кинодраматург, главный редактор Куйбышевской (Самарской) студии кинохроники, сценарист, писатель и педагог – всё это Борис Кожин, – человек, любивший Самару.

Фильм «Борис Кожин. Гражданин Самары» снят студией «Волга фильм». Автор сценария – Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета, почетный читатель Самарской областной универсальной научной библиотеки. Музыкальное сопровождение к фильму написал композитор, народный артист Российской Федерации, лауреата многих престижных премий Марк Левянт.

Перед арт-показом фильма «Борис Кожин. Гражданин Самары» со вступительным словом выступит главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный. Александр Никифорович знал лично Бориса Кожина.

Количество мест ограниченно, обязательна запись по тел.: (846) 335-68-73.