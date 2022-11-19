Я нашел ошибку
Главные новости:
Семьям Самарской области предложили сделать новогодние ретро-игрушки
Семьям Самарской области предложили сделать новогодние ретро-игрушки
На Сахалине назвали предварительную причину взрыва в пятиэтажке
На Сахалине назвали предварительную причину взрыва в пятиэтажке
Израиль может изменить закон, затрагивающий выходцев из России
Мнение самарцев разделилось в оценках инициативы о трудовой мобилизации студентов
Мнение самарцев разделилось в оценках инициативы о трудовой мобилизации студентов
Минобороны России: военврачи начали воссоздавать части рук и ног после ранений
Дмитрий Азаров поддержал инициативу Союза журналистов об установке памятной доски Борису Кожину
Дмитрий Азаров поддержал инициативу Союза журналистов об установке памятной доски Борису Кожину
пять этажей обрушились при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Пять этажей обрушились при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Мужчина пошел учиться в СПбГУ по направлению «Политология».
Самым взрослым студентом, поступившим по ЕГЭ в вуз в этом году, стал 61-летний мужчина
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поддержал инициативу Союза журналистов об установке памятной доски Борису Кожину

19 ноября 2022 10:11
118
Дмитрий Азаров поддержал инициативу Союза журналистов об установке памятной доски Борису Кожину

Самарское областное отделение Союза журналистов России выступило с инициативой установить памятную доску Борису Александровичу Кожину, корифею самарской журналистики, члену Союза журналистов России, Союза кинематографистов России, писателю, сценаристу, педагогу – человеку, внесшему огромный вклад в развитие культуры Самарской области. 

Борис Кожин ушел из жизни 22 октября 2021 года, оставив большое наследие, он – редактор более 400 номеров киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича увековечены имена многих известных самарцев и сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе.

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поддержал инициативу Союза журналистов по увековечиванию имени Бориса Кожина

Памятную доску предлагается установить в Самаре, на стене дома, в котором жил Борис Кожин.

19 ноября в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет арт-показ новой документальной картины «Борис Кожин. Гражданин Самары» (Самара, 2022, 12+). Самарцы снова встретятся с Борисом Кожиным, теперь уже героем фильма, услышат его уникальный голос. Летописец Самары, талантливый кинодраматург, главный редактор Куйбышевской (Самарской) студии кинохроники, сценарист, писатель и педагог – всё это Борис Кожин, – человек, любивший Самару.

Фильм «Борис Кожин. Гражданин Самары» снят студией «Волга фильм». Автор сценария – Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета, почетный читатель Самарской областной универсальной научной библиотеки. Музыкальное сопровождение к фильму написал композитор, народный артист Российской Федерации, лауреата многих престижных премий Марк Левянт.

Перед арт-показом фильма «Борис Кожин. Гражданин Самары» со вступительным словом выступит главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный. Александр Никифорович знал лично Бориса Кожина.

Количество мест ограниченно, обязательна запись по тел.: (846) 335-68-73.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
406
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
1320
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
379
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
314
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
429
Весь список