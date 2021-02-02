Дмитрий Азаров почтил память участников Сталинградской битвы у Вечного огня на площади Славы

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Во вторник, 2 февраля, в 78-ю годовщину разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, губернатор Дмитрий Азаров почтил память павших воинов, участников одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Глава региона возложил цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине на площади Славы, пишет Сова.инфо.



Напомним, Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943-го. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, у стен Сталинграда, а затем и в самом городе шли бои. С обеих сторон сражались свыше двух миллионов человек. В честь обороны города 22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Сталинграда".

Фото: Юлия Рубцова