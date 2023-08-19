Дмитрий Азаров побывал на фестивале "Серебряные трубы Поволжья"

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В Сызрани сегодня проходит традиционный Международный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". Мероприятие, которое поводится в 27-й раз, посетил губернатор Дмитрий Азаров.

Музыкальный фестиваль проводится на гостеприимной волжской земле с 1997 года. За это время на его концертных площадках выступили более 10 тысяч участников - духовых оркестров и ансамблей из разных российских городов и зарубежья.



В этом году в творческом фестивале принимают участие коллективы из Республики Беларусь, города Бобруйска - побратима Сызрани, оркестры из Донецка, Москвы, Московской области, Саратова и Ульяновска.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этот день в Сызрань приехали земляки и со всех населенных пунктов Самарской области.

- Фестиваль, который проходит в 27-й раз, собрал замечательные творческие коллективы. Я горд, что такой знаковый для нашей страны фестиваль подходит на самарской земле, в Сызрани, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил организаторов масштабного фестиваля за прекрасную возможность, предоставленную творческим людям, чтобы проявить себя. Особенно он отметил коллективы, которые радуют местных жителей и гостей Сызрани.



Дмитрий Азаров отметил, что город богат на таланты. В этот день здесь проходит и 23-й по счету праздник "Сызранский помидор". Каждую третью субботу августа Сызрань превращается в помидорную столицу Поволжья. Самый вкусный летний праздник организуют с 2001 года. Он является красочной кульминацией Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья":

- Это праздник, который в Сызрани встречают чуть ли не как главное мероприятие. За сызранским помидором охотятся любители вкусной и здоровой пищи не только в Самарской области, но близлежащих регионов, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что этот праздник из года в год проходит весело и радушно, потому что в Сызрани живут гостеприимные люди, которые умеют встречать гостей. Дмитрий Азаров напомнил, что волжане, устраивая праздники, всегда помнят, благодаря кому у нас всех есть такая возможность жить мирно и радоваться. Это наши защитники Отечества:

- Среди этих героев много и жителей Сызрани. Я благодарю всех вас за поддержу бойцов, наших защитников. Благодарю за заботу о семьях военнослужащих. Я надеюсь, что и сегодня они будут ограждены нашей заботой, вниманием и поздравления будут получать в первую очередь, - резюмировал глава региона.

Фото: Светлана Осьмачкина

Источник: СОВА