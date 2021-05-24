Дмитрий Азаров  поблагодарил деятелей культуры и искусства региона за вклад в развитие отрасли и вручил им Губернские премии

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В День славянской письменности и культуры Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров встретился с выдающимися деятелями культуры и искусства региона, чтобы поблагодарить их за вклад в развитие отрасли, вручить им Губернские премии в области культуры и искусства за 2020 год, а также обсудить творческие планы и волнующие вопросы.

«Символично, что встреча проходит в День славянской письменности и культуры. Этот праздник знаменует собой неразрывность истории, общность духовно-нравственных ценностей, ключевую роль современной России в сохранении богатого культурно-исторического наследия, – отметил Губернатор, поздравляя лауреатов. – Дань памяти, которую мы отдаем великим подвижникам Кириллу и Мефодию, позволяет нам хранить традиционные культуру и язык. А значит, ценить и любить нашу Родину – Великую Россию, и конечно, нашу Самарскую область».

«Все вы выбрали особую профессию, которая, уверен, стала для вас настоящим призванием, делом жизни. Вы сохраняете многовековое наследие России, и конечно же, те ценности, которыми руководствуется сегодня наше общество, и, уверен, будет руководствоваться впредь. Без этого не может человек себя чувствовать частью народа, частью великого российского государства. Во многом благодаря вашему труду наш регион отличается богатой и насыщенной культурной жизнью», – подчеркнул Дмитрий Азаров вклад лауреатов в развитие культуры и искусства нашего региона.

Сегодня сфера культуры – это зона особого внимания со стороны как федеральной, так и региональной власти.Самые интересные события, самые интересные проекты, сценарии, идеи получают поддержку на уровне государства.

«Я рассчитываю, что благодаря вам культура Самарской земли будет развиваться, будет приобретать новые грани. А Правительство Самарской области, безусловно, продолжит поддержку самых интересных идей и проектов, и культурной жизни в целом», – отметил Глава региона, вручая деятелям культуры и искусства заслуженные награды.

Наградой за сохранение и приумножение творческого наследия Приволжского района «Венец души Приволжской» была отмечена директор по воспитательной работе Приволжской детской школы искусств Марина Адиякова. Лауреат Губернской премии поблагодарила Губернатора за внимание к вопросам развития культуры и искусства региона, а также за восстановление усадьбы Самариных.

«Я знаю, что сейчас благодаря вашей поддержке у нас, в Приволжском районе, восстанавливается усадьба Самариных. Все жители района вам очень благодарны за это», – отметила Марина Адиякова.

Территорию усадьбы 19 века начали восстанавливать еще в 2019 году. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и проекту «СОдействие» там появилась зона для прогулок с беседками. Теперь ведутся работы по восстановлению здания, где планируется открыть краеведческий музей.

Глава региона напомнил о том, что в Приволжье есть прекрасная набережная. И совсем скоро в Самарской области пройдет фестиваль набережных «ВолгаФэст». Губернатор поручил министру культуры Татьяне Мрдуляш проработать вопрос о включении Приволжской набережной в программу фестиваля.

Одним из лауреатов Губернской премии стал Денис Домарев, председатель организации молодых литераторов, получивший награду за развитие молодежной литературы в Самарской области.

«Я горд и счастлив тем, что у меня есть возможность, являясь коренным жителем Самары, работать на благо Самарской области, осуществлять свои проекты, помогать молодым поэтам. И хотел бы похвалиться, что опыт нашей организации лег в основу создания Совета молодых литераторов при Союзе писателей России, и теперь будет распространяться на территории всей нашей страны», – сообщил деятель культуры.

Дмитрий Азаров поблагодарил лауреатов за вклад в развитие культуры в Самарской области, за бережное сохранение традиций, за новые проекты, которые находят отклик у тысяч земляков и людей, живущих далеко за пределами Самарской области, и выразил уверенность, что количество таких проектов будет только расти: «Я уверен, что таких проектов будет становиться все больше и больше, и все жители Самарской области будут абсолютно уверены, что наш регион – культурное сердце России».