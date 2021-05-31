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Дмитрий Азаров ответил заинтересованным самарцам, какой вакциной он привился от коронавируса

31 мая 2021 18:36
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"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса".

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая, на оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, который провел Дмитрий Азаров.

На штабе глава региона зачитал обращение от жительницы Новокуйбышевска на тему того, что в медучреждениях муниципалитета отсутствует вакцина «КовиВак», а она её ждет.

Как доложил министр здравоохранения Армен Бенян, все медицинские учреждения области укомплектованы вакциной «ЭпиВакКорона», а запасы вакцины «КовиВак» будут сформированы в ближайшее время. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что главы муниципалитетов должны усилить информационную работу и разъяснять, что все вакцины российского производства – одинаково эффективны, это неоднократно доказано на практике.

«Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса. Отвечаю: «Спутником V».  Больше всего у нас в запасах было «Спутника V» – им и провакцинировался».

 

Фото: скриншот видео

Теги: вакцина вакцинация Дмитрий Азаров

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