Дмитрий Азаров открыл памятник самолету «МиГ-17»

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В пятницу, 10 июня, накануне Дня России, в Волжском районе Самарской области открыли памятник самолету «МиГ-17». Участие в церемонии открытия приняли губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, представители ветеранских организаций, неравнодушные жители.



«Сегодня мы открываем памятник знаменитому самолету «МиГ-17», но, конечно, увековечиваем мы не машину, а труд тысяч и тысяч людей - выдающихся конструкторов, инженеров, авиастроителей и защитников нашего Отечества. Этот самолет в свое время стал символом защиты и безопасности нашей Родины. Он защищал небо не только над нашей страной, но и над дружественными странами. И сегодня, в особых условиях специальной военной операции, когда защитники Отечества, в том числе наши с вами земляки, вновь встали на защиту мира от нацизма, мирного неба над головой, придя на помощь нашим братьям – жителям Донбасса, это очень символично. Этот памятник, который мы открываем в преддверии Дня России, символизирует трудовую и боевую доблесть наших с вами земляков», - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Губернатор отметил, что во многом благодаря авиастроению Самара носит звание Города трудовой доблести.

«Самый массовый боевой самолет Ил-2 является символом нашей Победы, оружием Победы и, конечно, символом нашего города. Неслучайно памятник Ил-2 стоит на главной улице столицы нашего региона. Его крылатая история увековечена во многих памятниках и композициях, включая монумент Славы, памятник Ольге Санфировой. И сегодня мы с гордостью говорим, что история имеет продолжение: развивается наше ракетостроение. Не случайно установленная ракета также является символом Самарской области и движения вперед. И «МиГ-17», который выпускался на авиационном заводе № 1, а теперь это ракетно-космический центр «Прогресс», сегодня является символом нашего региона», - подчеркнул Глава Самарской области.



«МиГ-17» выпускался на авиационном заводе № 1 (сейчас — РКЦ «Прогресс») в городе Куйбышеве в период с 1949 по 1953 год. Всего за этот период в Куйбышеве было создано 396 таких самолетов. На одном из них летал легендарный маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб. Серийное производство истребителя «МиГ-17» продолжалось вплоть до 1958 года.



Памятник советскому реактивному истребителю в Самаре установили ещё в 1975 году. Он располагался на закрытой территории штаба 76-й дивизии ПВО на улице Ерошевского и в последние годы начал разрушаться.



В 2020 году начальник Дома Офицеров полковник Александр Назаренко выступил с инициативой реставрации и переустановки самолета «МиГ-17». Инициатива была поддержана: памятник отреставрировали, оставалось выбрать место для установки монумента. Выбирали открытым народным голосованием.

Жители Южного города собрали 4,5 тысячи подписей за установку монумента на их территории. Проект памятника выполнили архитекторы компании «Древо» совместно с учащимися образовательного центра «Южный город». Строительно-монтажные работы и благоустройство также взяла на себя УК «Древо».

Губернатор выразил уверенность, что этот памятник будет объединять людей разных поколений, в том числе самых юных граждан, которые смогут больше узнавать об истории родной земли.



«Открывая для себя имена людей, которые прославили нашу землю, великих защитников Отечества, великих тружеников, я уверен, каждый мальчишка и девчонка будут влюбляться в нашу малую Родину - в Самарскую область, и в нашу великую Россию. А без этой любви говорить о патриотизме просто невозможно, - заявил Дмитрий Азаров. - Сегодня я горд тем, что Самарская область, жители региона сплотились вокруг нашего лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина, который встал на защиту Донбасса, против распространения идей фашизма и нацизма. Сегодня наши земляки защищают Родину. Сегодня мы здесь принимаем как родных братьев и сестер беженцев с Донбасса, вынужденных переселенцев, которые, спасая свои жизни и жизни своих детей, были вынуждены покинуть родные дома. Я горд тем, что мы с вами собираем все новые и новые гуманитарные конвои помощи героическим жителям Донбасса, тем, что мои земляки сами собирают средства и направляют их в помощь нашим братьям и сестрам. Я горжусь, что я уроженец Самарской области, горжусь своими земляками».



Губернатор поблагодарил всех, кто способствовал тому, чтобы самарская земля обрела еще одно знаковое памятное место. В том числе слова благодарности прозвучали в адрес Александра Хинштейна, Николая и Евгения Чудаевых.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что это действительно народный памятник, ведь инициатива его создания принадлежала людям.



«Это памятник, который еще раз подчеркивает роль, место и значение Куйбышева, Самары, нашего региона в истории отечественного авиаракетостроения», - подчеркнул депутат, напомнив о еще двух легендарных монументах, установленных в Самаре – памятник штурмовику ИЛ-2 и ракета-носитель «Союз».



Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов поздравил жителей региона с появлением памятника, являющегося боевым символом советских военно-воздушных сил, славного трудового подвига всего советского народа и куйбышевцев, работников авиационной промышленности.

«Не зря наш город называли и называют авиационной столицей страны. Начиная с сурового 1941 года и по настоящее время, Куйбышев-Самара – это крылья нашей Родины, пламенный мотор авиационной и космической промышленности страны», - сказал председатель областной общественной организации.



Николай Хохлунов подчеркнул, что установка момента – это особо значимое событие для него и всех ветеранов-летчиков, отдавших годы службе в ВВС. Он добавил, что неслучайно памятник расположен неподалеку от военно-спортивного аэродрома Кряж.



От имени ветеранского сообщества Самарской области, ветеранов ВВС Николай Хохлунов выразил благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за работу по увековечиванию памятников славным и героическим страницам истории Отечества, за неоценимый вклад в дело патриотического воспитания молодёжи и подрастающего поколения.

Фото: Дмитрий Бурлаков