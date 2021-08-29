Дмитрий Азаров обсудил с «Лидерами России» идеи по развитию кадрового потенциала региона

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В воскресенье, 29 августа, Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции встретился с участниками проекта «Битва сезонов», который собрал около 200 человек – финалистов и победителей прошлых сезонов «Лидеров России», добившихся наилучших результатов по итогам конкурса. Глава региона предложил участникам проекта высказать свои идеи по сохранению и привлечению молодых специалистов в разные отрасли экономики региона.

Напомним, Дмитрий Азаров вот уже несколько лет является бессменным наставником конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей», реализуемой под патронатом Президента Владимира Путина.

Важно отметить, что наставниками конкурса становятся лидеры, обладающие богатым управленческим опытом и достигшие значимых результатов в масштабе всей страны. Под руководством Дмитрия Азарова Самарская область добилась больших успехов в социально-экономическом развитии, при этом управленческая команда региона активно внедряет передовые идеи, в том числе, предложенные «Лидерами России».

Всего в очном этапе битвы сезонов, который проходит в мастерской управления «Сенеж», приняли участие три представителя от Самарской области. Среди них заместитель главного врача по кадрам Новокуйбышевской центральной городской больницы, финалист трека «Здравоохранение» 3 сезона «Лидеров России» Елена Титова, главный теплотехник ПАО «Тольяттиазот», полуфиналист 2 сезона конкурса Дмитрий Лазарев и финалист первого сезона Сергей Пичушкин.

Дмитрий Азаров, обозначая задачу, отметил: «Самарская область – очень развитый регион, промышленный, научно-технический и образовательный потенциал которого колоссальный. Буквально вчера Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов работал в нашем регионе, и многие наши практики предложил для тиражирования по всей стране. Мы создаем базис для повышения уровня образования, комфорта проживания, благосостояния людей».

Губернатор подчеркнул, только в сфере образования за последние 3 года ведено 50 детских садов, 9 школ, Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», который объединяет 6 регионов России и вузы из 10 субъектов страны, кванториумы, «Точки роста». В регионе сегодня созданы все условия для самореализации каждого молодого человека, раскрытия талантов каждого ребенка.

«Мы, конечно, понимаем, что будущее региона и России – это сегодняшние школьники и студенты, – отметил Дмитрий Азаров. – Главное богатство нашей самарской земли – это люди. И главная конкуренция между регионами разворачивается за человеческий ресурс. Перед каждым субъектом страны сегодня стоит задача – удержать талантливую молодежь на родной земле, дать ей возможность самореализоваться здесь. Ну и, конечно же, привлечь лучшие умы, талантливых, креативных людей из других регионов. Мы системно работаем над тем, чтобы раскрыть и поддержать таланты, сохранить их на самарской земле. Но, рассчитываю, что благодаря вашему участию, вашим предложениям мы сможем делать это более эффективно».

Глава региона напомнил, что в этом году выпускники школ, поступившие в высшие и средние профессиональные учебные заведения Самарской области, получат дополнительную финансовую поддержку. Кроме того, Дмитрий Азаров рассказал, что молодые специалисты, окончив обучение при трудоустройстве на работу, получают стимулирующие выплаты за счет средств областного бюджета. «Но для того, чтобы удержать, вернуть и привлечь молодежь, на мой взгляд, нужны и другие идеи, – отметил руководитель области, обращаясь к участникам «Битвы». – Поэтому мы решили предложить вам подумать над тем, какие еще механизмы поддержки нам создать для талантливых, энергичных людей».

После мозгового штурма, на который было отведено лишь 20 минут, участники представили свои идеи губернатору Самарской области. Так, например, сразу несколько «Лидеров» отметили, что для молодежи особенно важен имидж региона, в котором они живут или собираются жить. Именно поэтому нужно активно работать над этой составляющей.

«Имидж региона – очень важная история, – согласился Дмитрий Азаров. – Мы уже реализовали ряд масштабных всероссийских проектов. Кстати сказать, буквально через две недели мы открываем единственный в России филиал Третьяковской галереи, и сейчас формируем вокруг него целый креативный кластер, привели в порядок общественное пространство. Я думаю, что это тоже будет импульсом. Но мало имидж создать, надо его продвигать. В этом направлении нам есть над чем еще поработать».

Одна из победителей конкурса Анжелика Куминова предложила к мероприятиям по профориентации школьников активнее привлекать родителей. Дмитрий Азаров заметил, что профориентационную работу в Самарской области начинают еще в средних классах: «Мы делаем дни открытых дверей на предприятиях, в вузах, у нас развивается промышленный туризм. При этом согласен с вами, Анжелика, с тем, что нужно на все эти мероприятия приглашать родителей. Над этим мы точно поработаем. Мне кажется, здесь есть рациональное зерно».

Также в ходе обсуждения решения поставленной задачи прозвучало предложение учитывать число выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности при оценке эффективности работы вуза. «KPI по трудоустройству у вузов есть, но, на мой взгляд, его удельный вес, именно трудоустройства по специальности, нужно повышать»,– согласился глава региона.

Помимо прочего, участники конкурса предложили ввести обучение предпринимательской деятельности в учебных заведениях региона. «Обучение предпринимательству – очень важная составляющая, – отметил Дмитрий Азаров. – Ряд университетов к этой задаче приступил. Например, мой родной – политехнический. Мы на Совете ректоров это обсудим, как буквально в каждом университете эту работу выстраивать».

Поступило предложение о повышении доступности наиболее продвинутых средних образовательных учреждений Самары для детей во всей области.

«Очень хорошая мысль. У нас действительно есть гимназии и лицеи – флагманы. Мы можем создавать филиалы ведущих учреждений общего образования в малых городах Самарской области», – развил идею Губернатор.

Подводя итоги мозгового штурма, Дмитрий Азаров заявил:

«За 20 минут вам удалось представить предложения, на мой взгляд, реализация которых даст заметный эффект. Еще раз убедился, что имею дело с настоящими лидерами – людьми, которые имеют широчайший кругозор, умеют мобилизоваться и выдать результат даже в такие короткие сроки. Я очень рад, что по инициативе Президента реализуется такой проект как «Лидеры России». Спасибо вам, жду вас на Самарской земле!»

Глава региона выразил готовность на постоянной основе проводить встречи с каждым участником конкурса, чтобы совместно решать актуальные задачи.