Дмитрий Азаров обратится к Губдуме с ежегодным Посланием о положении в СО и об основных направлениях ее развития

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18 мая 2021 года в 12.00 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится к Самарской Губернской Думе с ежегодным Посланием о положении в Самарской области и об основных направлениях ее развития.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Правительства Самарской области.

Трансляцию Послания Главы региона в прямом эфире обеспечивает «ГТРК Самара». Послание можно будет увидеть на сайте регионального Правительства samregion.ru, телеканале «Самара 24» (повтор в 18.30 на канале Россия 24) и сайте tvsamara.ru, «ТРК Губерния» (повтор в 21.00) и сайте sova.info, «Самара-ГИС» (повтор в 19.30) и сайте samaragis.ru, «Тольятти 24» (повтор в 19.00) и на сайте tvTogliatti24.ru.

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