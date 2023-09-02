Дмитрий Азаров обратился к жителям Сызрани в День города

138

В субботу, 2 сентября, Сызрань празднует 340-летие со дня основания. В центре города в сквере имени Ленина в честь юбилея проходит фестиваль добрососедства «Содействие.RPO.Сызрань». Его главным событием стало открытие фотовыставки «Жены Героев». Вместе с матерями, женами, сестрами военнослужащих и жителями города ее оценил губернатор Дмитрий Азаров.



Координатор фотопроекта, вдова разведчика третьей гвардейской бригады специального назначения ГРУ Владимира Кириллова Анастасия Кириллова рассказала главе региона: «Этот проект не про жалость и сочувствие. Он про силу духа русских женщин. Мы терпеливо ждем, надеемся и верим в наших мужей и в нашу Победу».

Губернатор поблагодарил участниц проекта за вдохновенную любовь, поддержку бойцов и объединяющую роль в обществе. «Сегодня благодаря вам мы чувствуем единство в нашей стране, - обратился к близким военнослужащих Дмитрий Азаров. - Низкий вам поклон! Эта фотовыставка, конечно, в том числе знак благодарности и признательности. Уверен, она вдохновит многие семьи, поддержит их, заронит искру в сердце каждого, кто увидит наших защитниц, укрепит чувства любви и благодарности перед нашими героями-защитниками. Теми, кто сейчас с оружием в руках защищает мирное небо над нашей Родиной и над нашей Самарской областью».



Дмитрий Азаров напомнил, что ранее представил эту инициативу Президенту страны, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Благодаря его поддержке, а также активности жен и матерей солдат и офицеров фотопроект идет по стране.

«Я тогда Президенту сказал: «Пусть и наши бойцы знают, и враг знает, что за каждым нашим героем стоит сильная, любящая российская женщина!» - поделился губернатор. Он заверил, что страна всегда будет помнить погибших военнослужащих. «И я уверен, что со временем в Сызрани появится памятник защитникам Отечества», - сказал Дмитрий Азаров.



Глава региона также ознакомился с экспозициями фестиваля «Содействие.RPO.Сызрань», которые разместились на аллеях центрального сквера Сызрани. Здесь свои проекты по благоустройству города и творческие работы представили территориальные органы самоуправления (ТОС), национальные объединения и промышленные предприятия города.

Как пояснили организаторы, главная цель форума добрососедства – показать и рассказать горожанам, как сделать Сызрань еще лучше и какую роль в этом может сыграть каждый. Горожане напомнили, что по губернаторскому проекту «Содействие» за пять лет благоустроено 13 общественных пространств и многие дворы. В 2023 году будет приведено в порядок еще 14 территорий.

«Благодаря вам, вашей активности мы со всеми задачами справляемся», - подчеркнул в разговоре с представителями сызранских ТОС Дмитрий Азаров.

Он также пригласил представителей национальных объединений на День дружбы народов, который пройдет в Самаре на следующей неделе.



В позитивной атмосфере прошло в Сызрани торжественное собрание, посвященное юбилею города. Дмитрий Азаров отметил, что возникшая в XVII веке как крепость, Сызрань за несколько столетий превратилась в крупный населенный пункт. «В город, которым мы гордимся - и гордимся по праву. Сегодня Сызрань – это крупнейший транспортно-логистический узел нашей страны, один из важнейших промышленных и культурных центров Средней Волги», - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил трудовой подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны и заметил: сызранцы с честью продолжают трудовые и боевые традиции старшего поколения. «И сегодня жители города оказывают всестороннюю поддержку нашей армии, тем, кто с оружием в руках борется с нацизмом на многострадальной земле Донбасса. И всем миром помогает семьям героев СВО, помня о том, что наши парни бьются за Россию, за то, что нам дорого, то, что для нас свято, - сказал глава региона. - Уверен, при нашей всенародной поддержке враг будет разбит, Победа будет за нами!»

В рамках праздничной концертной программы состоялись выступления коллективов - участников девятого губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Правительства Самарской области. За годы проведения фестиваля Сызрань трижды становилась его лауреатом, а также получила Гран-при.

Тема нынешнего фестиваля — «Мой дом – моя Россия!» - подчеркивает идею единства многонациональной Самарской области, уважение к традициям и родной культуре.

Фото: департамент информационной политики СО