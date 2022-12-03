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Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата

3 декабря 2022 12:49
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Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата

Дорогие земляки!

День Неизвестного солдата призван увековечить подвиг многих и многих поколений наших соотечественников, пропавших без вести во время войн и военных конфликтов, отдавших свою жизнь на полях сражений, самоотверженно защищая нашу Родину. Они погибли, чтобы на земле воцарился мир, чтобы Россия всегда была сильной, суверенной державой, чтобы наши дети жили в свободном и развитом государстве.
Наш долг – находить погибших и воздавать им воинские почести, помнить о тех, кто своим мужеством, стойкостью, неустрашимостью заслужил нашу благодарную память, воспитывать на их примере молодежь и решительно пресекать все попытки переписать историю.

Сегодня наши воины, как и герои Великой Отечественной войны, вновь освобождают донецкую землю от фашизма, пустившего корни у самых границ России. Символом этой ожесточенной битвы является священный курган Саур-Могила, в боях за который погибли десятки тысяч советских солдат и офицеров. В их числе были и уроженцы нашей области. Гильза, наполненная землей с этой высоты, будет захоронена у подножия памятника защитникам Донбасса, который в память об их подвиге мы планируем установить в Самаре.

Хочу искренне поблагодарить участников поискового движения Самарской области, представителей поисковых отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» и других за сложную, трудоемкую работу, которую проводят поисковики, открывая новые страницы героического прошлого нашей страны. Это крайне важно не только для ныне живущих, но и для наших потомков.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, всем, кто до конца выполнил свой воинский долг и навечно вписан в героическую историю нашего Отечества.

Вечная память всем, чье имя до сих пор неизвестно и чей подвиг бессмертен.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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